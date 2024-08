Barbara D’Urso: “La mia collaborazione con Mediaset si è conclusa in modo brusco. Vendo i vestiti per una causa benefica”

Barbara D’Urso annuncia la vendita dei suoi vestiti dopo la separazione da Mediaset, destinando il ricavato a una causa benefica.





Barbara D’Urso è tornata a discutere della conclusione della sua collaborazione con Mediaset in occasione di un’iniziativa benefica. Il 31 dicembre ha segnato la fine del contratto che la legava all’azienda, e la separazione è avvenuta in modo decisamente turbolento. A gennaio scorso, Mediaset ha deciso di svuotare i camerini della D’Urso, portando via tutti gli abiti e gli effetti personali della celebre conduttrice. Invece di rimanere ancorata al passato, la sessantasettenne ha scelto di rendere omaggio a questo momento di cambiamento facendo del bene.

Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset: svuotati i suoi camerini

In un video condiviso sul suo profilo TikTok, Barbara D’Urso ha presentato la sua iniziativa, partendo dall’addio a Mediaset, che fu tutt’altro che sereno: “Come sapete, poco più di un anno fa si è concluso in modo brusco il mio legame con Mediaset, che mi ha supportato per tantissimi anni. Un’azienda che mi ha dato molto, alla quale ho dedicato letteralmente tutto il mio cuore”. Ha proseguito rivelando dettagli inediti:

“Il mio contratto, comunque, sarebbe durato fino al 31 dicembre, e io ho voluto e dovuto rispettarlo. Inizialmente di gennaio, come da prassi, l’azienda ha sgomberato tutti i magazzini e i camerini, portando via le mie cose personali e tutte le mie robe, inclusi i vestiti indossati durante oltre vent’anni”.

In vendita gli abiti di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha deciso di trasformare questa situazione in un’opportunità per raccogliere fondi, vendendo i suoi vestiti destinati ad aiutare ragazzi e giovani vulnerabili: “Ho pensato di destinare una grande parte di questi abiti per aiutare i più bisognosi. Sono capi che ho indossato in programmi come il Grande Fratello, La Fattoria, Un due tre stalla, Reality Circus, Domenica Live e durante il drammatico periodo del Covid, quando cercavo di tenervi informati, farvi compagnia e strappare un sorriso. Ho deciso di cederli a Arimo, un’associazione dedicata a supportare i ragazzi fragili”. I vestiti saranno disponibili per l’acquisto il 20 e il 21 settembre a Milano e anche sul sito dell’associazione. Barbara D’Urso ha garantito che ci sarà una rendicontazione dettagliata dei fondi raccolti: “Ogni euro sarà tracciato e verificabile”.

Questa iniziativa non solo rappresenta un gesto di grande generosità, ma sottolinea anche l’impegno della conduttrice verso una causa sociale importante, dimostrando che anche nei momenti di difficoltà, è possibile trovare un modo per supportare chi ha bisogno.