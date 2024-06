Barbara d’Urso: Nuovo volto di un’emittente televisiva locale? Ecco i dettagli

Barbara d’Urso: Il Nuovo Volto di una Televisione Locale?

Barbara d’Urso si prepara a tornare sotto i riflettori, questa volta non solo con Mediaset ma anche con nuove opportunità professionali. Il prossimo 13 giugno, la celebre presentatrice condurrà insieme a Francesco Facchinetti l’evento che celebra il ritorno del Trapani Calcio nel calcio professionistico, con una cerimonia che avrà luogo allo stadio della città. Tuttavia, questo potrebbe non essere il suo unico impegno nei prossimi mesi.





Un Futuro su TeleSud?

Secondo le recenti indiscrezioni, pubblicate da Giuseppe Candela sul suo profilo X, il patron della squadra di calcio trapanese è in trattative con Barbara d’Urso per portarla nella scuderia della sua emittente TeleSud. Candela ha riportato:

“Non solo la conduzione della festa, il patron del Trapani corteggia Barbara d’Urso anche per TeleSud, tv di sua proprietà.”

Conferme dai Vertici di TeleSud

L’informazione non si è fermata qui. Candela ha anche condiviso un video in cui viene confermato dal Presidente del Trapani e proprietario di TeleSud che sono stati avviati dei contatti con l’ex volto di Mediaset per collaborazioni future che vanno oltre la semplice conduzione dell’evento del 13 giugno:

“Con la conduttrice stiamo parlando anche di collaborare per il futuro della televisione…”

Questa potenziale collaborazione aprirebbe nuove porte a Barbara d’Urso, che potrebbe diventare una delle figure di punta di TeleSud. Un cambiamento significativo rispetto al suo passato recente.

Stima e Affetto per Barbara d’Urso

L’editore di TeleSud ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento per Barbara d’Urso, elogiando la sua professionalità e simpatia. Recentemente, la presentatrice è tornata al centro dell’attenzione mediatica anche per le parole di stima ricevute dall’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi:

“È una conduttrice bravissima e simpaticissima…”

Berlusconi ha sottolineato il grande entusiasmo con cui la d’Urso ha accettato di presentare l’evento di giugno:

“Ha accettato con grande entusiasmo…”

Celebrazione del Trapani Calcio

L’evento per celebrare il ritorno del Trapani Calcio sarà una grande occasione per la città. L’editore ha fornito ulteriori dettagli, evidenziando che la festa coinvolgerà tutta la comunità trapanese:

“Sarà una festa di trapanesi… Noi passeremo con i pullman scoperti per la città e metteremo dei punti vendita di bandiere e sciarpe per le strade…”

Alla manifestazione parteciperà anche Elettra Lamborghini, che tornerà sulle scene musicali con il suo nuovo singolo “Dire Fare Baciare” in collaborazione con il rapper Shade. Tutti gli ingredienti sembrano pronti per una celebrazione con i fiocchi.

Questo evento potrebbe segnare non solo un traguardo sportivo per il Trapani, ma anche un nuovo inizio per Barbara d’Urso. La conduttrice, già ben nota e acclamata dal pubblico italiano, ha l’opportunità di rilanciare la sua carriera televisiva con TeleSud.

Con la sua esperienza e il suo carisma, Barbara d’Urso ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo volto di questa emittente locale, ampliando ulteriormente il suo impatto nel mondo della televisione italiana.