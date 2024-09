Barbara Lombardo moglie di Schillaci: “Con l’ex Rita accanto alla bara, un dolore immenso che ci accomuna”

Barbara Lombardo, nella sua profonda giornata di lutto per la perdita del marito Totò Schillaci, ha aperto il suo cuore ai microfoni di Fanpage.it, esprimendo quanto fosse difficile affrontare la sua scomparsa: “Non voleva lasciarci, per noi è un grande dolore”. In un’intervista successiva rilasciata al Corriere, ha aggiunto: “Il suo cuore non voleva spegnersi, per me e i nostri quattro figli”.





La famiglia e il legame tra Totò e Barbara

Anche se Barbara e Totò non hanno avuto figli insieme, il loro legame era altrettanto forte. Barbara ha rivelato: “Uno io, tre lui. La somma fa quattro. Lui ha cresciuto e amato mio figlio Alberto come fosse il suo”. Alla camera ardente a Palermo, era presente anche Rita Bonaccorso, l’ex moglie di Schillaci e madre di due dei suoi figli. Barbara ha chiarito: “Rita sta qui, accanto alla bara con me. Condividiamo un dolore grande, nel rispetto reciproco”.

La storia d’amore tra Totò Schillaci e Barbara Lombardo

Barbara Lombardo, che in passato ha lavorato come modella e ha partecipato a Miss Italia, ha sempre supportato il marito, prima in ospedale e poi durante i funerali. Ha condiviso ricordi preziosi della loro storia d’amore, raccontando come si siano conosciuti: “Abitavamo insieme già un anno prima, quando accadde il miracolo. Eravamo amici da tempo, ma nel 2011, grazie alla nostra amica Giusy, è scattata la scintilla. La ringrazio perché ho provato la felicità di amare”, ha affermato con emozione. Nonostante non avessero figli, Barbara ha dichiarato che Totò ha sempre trattato Alberto come se fosse suo, e le stesse attenzioni le ha riservate ai suoi figli, Mattia, Jessica e Nicole. Ha aggiunto: “Lui era il cemento di una famiglia dove ci vogliamo tutti bene”.

Nel 2023, i due hanno partecipato insieme a Pechino Express, un’esperienza che li ha nuovamente uniti: “Era un modo per riprendere la vita in mano. Dopo le due operazioni, abbiamo deciso di affrontare l’avventura insieme. Faticoso, ma ci ha dato la forza di affrontare ogni giorno”. Con un sorriso nostalgico, ha ricordato le difficoltà del viaggio, tra zaini pesanti e alloggi di fortuna, affermando: “La sera tornavo stanca, ma era un guerriero fino in fondo”.

I rapporti con l’ex moglie Rita Bonaccorso

Se nel passato ci sono stati contrasti tra Totò Schillaci e Rita Bonaccorso, la situazione era notevolmente migliorata negli ultimi tempi. La presenza di Rita alla camera ardente ha rappresentato un significativo gesto di sostegno per Barbara: “Rita è qui con me, accanto alla bara. Condividiamo un dolore grande, nel rispetto reciproco”, ha concluso Barbara, sottolineando quanto fosse importante quel momento di unità.

Ricordiamo che Rita Bonaccorso era tornata sotto i riflettori di recente per una questione legale che l’aveva coinvolta. Per un periodo, era stata privato della sua abitazione a causa di un pignoramento legato a una vicenda intricata che l’aveva vista incolpevolmente protagonista. La sua lotta per ottenere giustizia, portata all’attenzione dei media, ha rivelato il lato più vulnerabile della sua storia. Oggi, tuttavia, il focus è sul dolore condiviso e sui ricordi di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di tanti, non solo in ambito sportivo.