Bari, collassa il soffitto di una piscina durante la lezione di nuoto dei bambini: tutti al sicuro per miracolo

Il crollo del tetto di una piscina nel quartiere di Poggiofranco a Bari ha generato momenti di tensione. Il cedimento ha coinvolto una parte del controsoffitto della struttura sotterranea Energy Live, causando ferite a tre persone, tra cui due minori e un’istruttrice.





Le vittime del crollo L’istruttrice, una donna di 34 anni, ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata trasportata all’ospedale Di Venere di Bari. Una ragazzina di 14 anni è stata condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale, mentre un bambino di 7 anni ha subito una distorsione ed è stato curato sul posto. Fortunatamente, non ci sono state vittime, ma l’incidente ha generato grande spavento tra i presenti.

Le testimonianze Chi si trovava vicino alla piscina al momento del crollo ha raccontato di aver sentito un forte botto seguito dalle urla dei bambini. “Fortunatamente non ci sono vittime ma tantissimo spavento”, ha dichiarato un testimone dell’incidente.

Intervento delle autorità Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Nuove informazioni Al momento non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sull’incidente, ma le autorità stanno conducendo indagini per comprendere le cause del cedimento e garantire la messa in sicurezza della struttura.

La sicurezza dei luoghi pubblici L’incidente alla piscina di via Saverio Lioce solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sottolinea l’importanza di regolari controlli e manutenzioni per prevenire simili eventi in futuro.