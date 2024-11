Beatrice Luzzi critica Shaila e Lorenzo al Grande Fratello: “Sembrano due manipolatori esibizionisti, molto simili”

Beatrice Luzzi, ospite a Pomeriggio Cinque il 15 novembre 2024, ha commentato l’ultimo acceso scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello.





La discussione è stata innescata da una rivelazione di Helena Prestes, la quale ha confidato all’ex velina che il modello milanese proverebbe “fastidio se la vedesse felice tra le braccia di un altro uomo”. Queste parole hanno spinto Shaila a cercare spiegazioni, senza però ottenere risposte soddisfacenti, portandola a criticare il compagno conosciuto nel programma, accusandolo di non ascoltare le opinioni altrui e di preoccuparsi solo di se stesso. L’opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini, ospite di Myrta Merlino, ha definito entrambi “narcisisti manipolatori”.

Dopo aver visionato le immagini dello scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha espresso il suo parere, definendo entrambi “narcisisti”. Ha dichiarato: “Ho sempre detto che credo alla loro passione, alla loro attrazione, si somigliano tanto. Sono due esibizionisti, narcisisti, molto spudorati”.

Secondo la sua opinione, la lite non sarebbe nata per gelosia, ma per narcisismo: “Vedo uno scontro tra due narcisisti, perché lei è rimasta molto scottata dalla battuta di Lorenzo che ha detto ad Helena ‘Non mi piacerebbe vederti felice con un altro uomo’. Non era una forma di gelosia, ma una forma di narcisismo. Lui ha lo stesso problema. Avendo lei fatto comunella con Helena, lui perde il controllo della situazione. Questo è uno scontro tra due controllori, manipolatori”.

Nelle ultime ore, secondo le immagini provenienti dalla casa del Grande Fratello, sembra essere tornata la pace tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due si sono divertiti a prendersi in giro, giocando anche sulla gelosia che provano l’uno per l’altra. Shaila ha scherzato: “Se tu ti comporti bene durerà tra noi. Se io e te ci frequentiamo, devi toccare solo me”.