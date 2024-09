Belén Rodriguez confrontata con la Madonna Addolorata: “Espressione da martire, noiosa”, la risposta della showgirl

Belén Rodriguez risponde alle critiche sul suo aspetto malinconico: la showgirl argentina, tra provocazioni e sincerità, racconta come affronta l’età e le critiche social.





Belén Rodriguez, famosa per la sua presenza sui social media, è sempre pronta a condividere momenti della sua vita e progetti professionali con i suoi follower. Tuttavia, negli ultimi tempi, alcuni utenti hanno notato in lei un’espressione triste e melanconica, scatenando una serie di commenti critici che non sono passati inosservati. La showgirl argentina, invece di ignorare le osservazioni dure, ha scelto di rispondere in modo diretto.

Durante la presentazione di una nuova collezione di una nota marca di biancheria intima, Belén ha ricevuto un commento che ha catturato la sua attenzione: “Perché hai sempre quel sorriso da Madonna Addolorata?”. In una risposta incisiva, ha dichiarato: “Perché ho il dolore dentro”. Un’altra critica l’ha descritta come “una donna noiosa”, sottolineando la sua espressione da martire. Belén, senza esitazione, ha risposto: “Addolorata, sicuramente. Noiosa? Devi fare la fila per divertirti, intendendo che ci vuole impegno”.

In un’intervista al Corriere della Sera, Belén ha anche riflettuto sul suo rapporto con il corpo ora che ha raggiunto i 40 anni: “Non mi sento affatto vecchia”. Ha aggiunto: “Ogni donna sogna di avere il corpo dei 30 anni con la consapevolezza di un’età matura. Sicuramente mi dispiace vedere il mio corpo cambiare, la gamba che non è più tonica come un tempo, ma non mi lamento; la genetica ha dato una mano”. Durante la conversazione, ha confessato il suo piacere nel provocare attraverso il suo aspetto:

“Sono una grande provocatrice, a volte anche senza rendermene conto, altre volte con un certo grado di premeditazione. Mi piace far parlare di me, mostrarmi, adoro essere al centro dell’attenzione. Non sarei qui a fare questo lavoro se non fossi un po’ egocentrica. Il gioco della sensualità è parte del mio essere: io sono Belén”.

Questo scambio di opinioni e la sua capacità di affrontare le critiche dimostrano non solo il carattere forte dell’artista, ma anche la sua voglia di rimanere autentica e aperta nei confronti del mondo. La bellezza e l’autenticità, secondo Belén, sono una questione di atteggiamento e di come ciascuno decide di rappresentarsi.