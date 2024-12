Belve, Teo Mammucari attacca Francesca Fagnani: “Sono tutte falsità!”. Poi esce furioso con un vaffa

Durante la puntata di “Belve” andata in onda martedì 10 dicembre, Teo Mammucari ha abbandonato il set dopo appena dieci minuti, lasciando dietro di sé tensione e un acceso scambio di battute con la conduttrice Francesca Fagnani. L’intervista, che si preannunciava come un confronto diretto e incisivo, è degenerata rapidamente a causa dell’irritazione crescente del comico e conduttore televisivo.





Sin dall’inizio, l’atmosfera in studio è apparsa tesa. Mammucari, seduto sullo sgabello di fronte alla giornalista, ha mostrato segni di disagio, lamentandosi per l’illuminazione dello studio e per la formalità dell’intervista, che prevedeva l’uso del “Lei”. “Mi dai addirittura del Lei”, ha commentato con tono infastidito, sottolineando come questa impostazione lo mettesse a disagio. Fagnani, mantenendo il suo approccio professionale, ha replicato spiegando che utilizza il “Lei” con tutti gli ospiti del programma.

La situazione è ulteriormente peggiorata quando la conduttrice ha rivelato che era stato lo stesso Mammucari a proporsi come ospite del programma. “Lei si è proposto, ci ha scritto e la ringrazio per questo. L’abbiamo fatta aspettare un anno, come mai voleva venire?” ha domandato Fagnani, come da consuetudine del format. La reazione del comico è stata immediata e pungente: “Sei partita come la Lucarelli!”, ha esclamato con tono dispregiativo, riferendosi alla giornalista Selvaggia Lucarelli. La conduttrice, senza lasciarsi intimidire, ha risposto con ironia: “Vabbè è un complimento, ma perché è voluto venire ospite?” Alla domanda, Mammucari ha risposto: “Perché mi piace come lavori, ma pensavo una cosa più leggera, ora capisco che sono argomenti seri.”

Nel corso dell’intervista, Fagnani ha ripreso alcune dichiarazioni passate di Mammucari, chiedendogli ad esempio: “Lei ha detto non si capisce mai di che umore sto. Di che umore è stasera?” La risposta dell’ospite è stata secca e poco entusiasta: “Da come sei partita non bellissimo.” Il comico ha poi aggiunto: “Io non so manco chi è Calenzan”, riferendosi al giornalista che aveva condotto l’intervista citata dalla conduttrice.

Un altro momento critico si è verificato quando Fagnani ha riportato una frase di Guillermo Mariotto, che aveva definito Mammucari come un “King Kong fragile”. La reazione del conduttore televisivo è stata altrettanto stizzita: “Ma che devo rispondere a Mariotto? Dai… Fragile sì, ma tutti siamo fragili.” Ha poi aggiunto: “Il pubblico vede il personaggio televisivo, mi vedono con l’occhio furbo e non mi piace come termine ‘furbo’.”

La tensione è salita ulteriormente quando si è toccato il tema delle origini di Mammucari. La conduttrice ha ricordato una sua dichiarazione in cui raccontava di provenire da una famiglia umile e di aver vissuto anche alla Magliana. Alla domanda se avesse mai fatto a botte, Mammucari ha risposto: “Certo, vabbè ma eravamo bambini in collegio.” Quando Fagnani gli ha chiesto se fosse permaloso, il comico ha replicato visibilmente irritato: “Ma stasera non sono permaloso, sono preoccupato, me stai a dà del Lei!” Ha poi aggiunto con tono esasperato: “Ma una cosa bella me la dici? O ogni cinque?”

L’intervista si è conclusa bruscamente quando Mammucari, ormai esasperato dalle domande e dall’atmosfera generale, si è alzato dal suo posto e ha abbandonato il set. Nel lasciare lo studio, non ha risparmiato un commento diretto alla conduttrice, esclamando un inequivocabile “vaffa”.

L’episodio ha suscitato numerose reazioni sui social media e tra gli spettatori del programma. Molti hanno elogiato la professionalità di Francesca Fagnani, che ha mantenuto la calma e il controllo della situazione nonostante il comportamento polemico dell’ospite. Altri hanno espresso solidarietà a Mammucari, sottolineando come alcune domande potessero risultare provocatorie.

Non è la prima volta che un ospite lascia il programma “Belve” in anticipo o manifesta disagio durante l’intervista. Il format stesso della trasmissione prevede un confronto diretto e senza filtri, con domande spesso scomode che mirano a esplorare aspetti meno noti della personalità degli intervistati. Tuttavia, l’episodio con Teo Mammucari si distingue per la rapidità con cui l’intervista è degenerata e per l’intensità delle reazioni dell’ospite.

In seguito all’accaduto, né Teo Mammucari né Francesca Fagnani hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni pubbliche. Resta da vedere se il comico deciderà di chiarire la sua posizione o se l’episodio verrà archiviato come uno dei momenti più tesi del programma.