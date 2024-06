Benvenuti a Wrexham 3: trama, cast, curiosità, partite, campionato

Welcome to Wrexham 3: La Docuserie di Successo su Disney+





Mercoledì 12 giugno, su Disney+, è stata lanciata la terza stagione di Welcome to Wrexham. La docuserie, come da tradizione sulla piattaforma OTT, è disponibile dalle 09:00 del mattino.

Welcome to Wrexham 3: Regista e Location

Welcome to Wrexham 3 è una produzione originale delle società FXP, Boardwalk Pictures, 3 Arts Entertainment, More Better Productions e Maximum Effort. Le riprese si sono svolte tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, con la supervisione di Ryan Reynolds, George Dewey, John Henion ed Andrew Fierd.

La terza stagione, diretta da Bryan Rowland, è composta da otto episodi, ciascuno della durata di circa 40 minuti. Disney+ ha rilasciato i primi due episodi il 12 giugno, mentre i successivi saranno disponibili ogni mercoledì.

Welcome to Wrexham 3: Protagonisti e Trama

La narrazione si concentra nuovamente su Ryan Reynolds e Rob McElhenney, due attori celebri che hanno deciso di investire nel calcio acquistando la squadra britannica Wrexham A.F.C. Fondata nel 1864, è uno dei club calcistici più antichi del mondo. L’obiettivo dei due proprietari è riportare il Wrexham nel calcio professionistico inglese.

Welcome to Wrexham 3: La Trama Stagione 3

La squadra, nel corso della terza stagione, celebra la promozione in EFL League Two. Per festeggiare questo importante traguardo, Reynolds e McElhenney organizzano una vacanza a Las Vegas insieme alla squadra. Durante il soggiorno, i due proprietari cercano di convincere il portiere Foster a prolungare il suo contratto di un anno.

Nel corso della stagione, il Wrexham partecipa a un torneo precampionato negli Stati Uniti, confrontandosi con squadre blasonate della Premier League come il Manchester United e il Chelsea.

Spoiler Finale

La terza stagione si conclude con la squadra che inizia la sua avventura in EFL League Two. La prima partita viene giocata in casa contro il Dons, una squadra più forte che riesce a conquistare i tre punti. Questa prestazione deludente spinge Reynolds e McElhenney a intervenire sul mercato per rafforzare la formazione.

Welcome to Wrexham 3: Il Tema della Salute Mentale

In Welcome to Wrexham 3, la narrazione non si focalizza solo sugli aspetti calcistici. La serie esamina anche temi sociali significativi, con particolare attenzione alla salute mentale. Durante la stagione, vengono intervistate diverse persone che lavorano per il Wrexham A.F.C, offrendo una visione più approfondita delle sfide personali e professionali che affrontano.

Welcome to Wrexham 3 continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, combinando il fascino del calcio con storie umane toccanti e temi di grande rilevanza sociale. Non perdere questa emozionante docuserie su Disney+!