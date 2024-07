Bettarini spiega i motivi della fine della relazione con Simona Ventura: “Ho scoperto che mi tradiva grazie a un investigatore privato”.

Stefano Bettarini rompe il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Simona Ventura, rivelando un’inaspettata verità: sarebbe stata proprio la conduttrice a tradirlo, portando così al crollo della loro unione. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex calciatore ha svelato i retroscena di una separazione a lungo discussa, ma mai chiarita fino in fondo.





L’inizio della loro storia d’amore e la crisi del matrimonio

Bettarini sostiene che, nonostante sia stato dipinto come un traditore, in realtà lasarebbe avvenuta a seguito di undi Simona Ventura. “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole. Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento”, ha dichiarato l’ex calciatore. Per scoprire la verità, Stefano ha deciso di ingaggiare un, tenendo inizialmente la cosa nascosta ma poi decidendo di affrontare la questione direttamente con la ex moglie. “Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”, ha rivelato.

Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono incontrati per la prima volta nel 1996, durante una vacanza in Sardegna. Lui aveva 24 anni, lei 31, e tra loro è scoppiata subito la scintilla. Due anni dopo, nel 1998, la coppia si è sposata, e Simona era già incinta del loro primo figlio, Niccolò, nato pochi mesi dopo le nozze. Sembrava l’inizio di una favola, ma qualcosa ha iniziato a incrinarsi nel 2004, quando Simona è stata scelta per condurre il Festival di Sanremo. “Da lì è iniziato a rompersi qualcosa”, ha confessato Bettarini anni dopo. Verso la fine dello stesso anno, i due hanno affrontato la prima battaglia legale per la separazione, che si è concretizzata nel 2008 con il divorzio.

Le accuse reciproche e il riavvicinamento

Dopo la separazione, Simona e Stefano hanno iniziato un periodo difficile, fatto di reciproche accuse. Sarà la stessa Ventura, anni dopo, a svelare che il matrimonio sarebbe naufragato anche a causa dei tradimenti. “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe”, ha raccontato la conduttrice. Nel 2018, però, c’è stato un inaspettato riavvicinamento tra i due ex coniugi, che hanno deciso di riallacciare i rapporti per il bene dei loro figli. Nello stesso anno, Stefano ha partecipato a Temptation Island Vip, reality condotto proprio da Simona, in coppia con la sua compagna Nicoletta Larini.Stefano Bettarini e Simona Ventura, una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano, hanno vissuto una storia d’amore intensa e travagliata, segnata da accuse reciproche e rivelazioni inaspettate. Mentre Simona ha sempre sostenuto di essere stata tradita più volte dal marito, Stefano ha deciso di rompere il silenzio, rivelando che sarebbe stata proprio la conduttrice a tradirlo, portando così alla fine del loro matrimonio. Una verità che, se confermata, getterebbe una luce diversa su una separazione a lungo discussa e mai del tutto chiarita.