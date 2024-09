Bianca Balti dopo l’intervento: “Le affermazioni di un medico mi hanno fatto piangere”

In seguito all’intervento chirurgico, la modella Bianca Balti ha rivelato il forte impatto emotivo che le hanno provocato le parole di un medico. Prima di lasciare l’ospedale, il medico le ha detto: “Ricorda sempre la differenza tra il dolore e la paura”, frase che commosso profondamente l’icona della moda, facendola piangere. La Balti ha condiviso come certe persone possano risultare “angeli sotto mentite spoglie”.





Dopo la drammatica notizia della diagnosi di cancro alle ovaie al terzo stadio, avuta durante una visita per forti dolori addominali, Bianca ha ricevuto un’ondata di solidarietà e supporto. È stata lei stessa a comunicarlo in un video registrato dal suo letto di casa, dove ha ripreso la convalescenza circondata dai propri affetti più cari. Nel video, rivolgendosi a chi le ha dimostrato affetto, ha espresso gratitudine per i messaggi ricevuti.

Le parole di Bianca Balti, dopo l’intervento, iniziano così: “Anche ieri sera mi sono coricata con il cuore colmo di messaggi di affetto. Sto cercando di riprendere una vita normale con mia mamma e mio papà qui a casa, ma se avessi dovuto rispondere a tutti i vostri messaggi, avrei passato il pomeriggio a farlo”. Poi, con una nota più personale, ha aggiunto un commento sul suo abbigliamento: “Forse vi starete chiedendo perché indossi un maglione a letto: la verità è che mi sono svegliata nel cuore della notte e ho iniziato a camminare per casa, ma avevo freddo e ho deciso di metterlo”.

Tra le immagini postate su Instagram, la Balti ha incluso una foto con il medico della terapia del dolore, che le è stato accanto durante la convalescenza. Ha condiviso: “Poco prima della mia dimissione dall’ospedale, mi ha detto: ‘Ricorda sempre la differenza tra il dolore e la paura’. Queste parole mi hanno profondamente toccato. Ciò dimostra come alcune persone possono davvero essere angeli in tempi difficili”.

Dopo aver annunciato la diagnosi di mutazione genetica BRCA1, la stessa di cui è affetta anche Angelina Jolie, la Balti ha rivelato il suo percorso fino ad oggi. La modella ha recentemente affrontato anche una mastectomia bilaterale preventiva, scelta simile a quella di Jolie nel 2013, anch’essa motivata dalla protezione contro il cancro. In un intervento, il dottor Daniela Galliano, specialista in ginecologia e medicina della riproduzione, ha sottolineato l’importanza della prevenzione nel trattamento delle donne portatrici di tali mutazioni.

“Bianca ha affrontato il suo percorso con grande determinazione, dimostrando un atteggiamento positivo anche di fronte a importanti sfide”. Ha detto, aggiungendo che la chirurgia preventiva può cambiare notevolmente il destino di chi è a rischio. Comunque, gli effetti psicologici di tali decisioni non devono essere sottovalutati. È quindi fondamentale l’impegno dei medici nel supporto e nella formazione delle pazienti, in modo che possano affrontare con consapevolezza la propria salute.