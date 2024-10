Bianca Balti, la ferita del tumore (e la chirurgia). «La foto più audace»: tra pochi giorni l’inizio della chemio

La top model italiana Bianca Balti ha condiviso la sua esperienza personale di guarigione pubblicando un’immagine su Instagram, mostrando la sua cicatrice post-operatoria con orgoglio e determinazione per sensibilizzare alla lotta contro il cancro.





Bianca Balti, la cicatrice dopo il tumore (e l’operazione). «La foto più coraggiosa»

Recentemente, Bianca Balti ha stupito il mondo condividendo un messaggio potente e viscerale su Instagram. La celebre modella, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore ovarico, ha postato foto che la ritraggono in ospedale, affrontando con sincerità il suo percorso. In un post toccante, Bianca ha dichiarato: «Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari, e soprattutto per le mie figlie». Ha aggiunto un messaggio di speranza e forza rivolto a chiunque stia affrontando difficoltà simili, sottolineando che la vita, nonostante gli ostacoli, può rivelare una bellezza nascosta.

Con il suo caratteristico ottimismo, Bianca continua a sorridere e, per incoraggiare altre donne, ha deciso di mostrare la sua cicatrice, una testimonianza visibile della sua battaglia e della sua forza interiore.

Bianca Balti, come sta dopo l’operazione: «Il 14 ottobre inizio la chemioterapia, sconfiggerò il tumore per le mie figlie»

La didascalia di uno dei suoi ultimi post, «Silver linings, part 1», suggerisce una ricerca costante del lato positivo anche nei momenti più difficili. Il termine inglese “silver linings” si riferisce alla speranza e alle possibilità che emergono in circostanze avverse, una filosofia che Bianca ha abbracciato durante la sua esperienza. La foto che ha catturato maggiormente l’attenzione è quella della modella che mostra con fierezza la cicatrice che attraversa il suo addome, segno indelebile delle sue recenti battaglie.

Bianca ha annunciato che il 14 ottobre inizierà il suo ciclo di chemioterapia, un passo fondamentale per la sua guarigione. Ha enfatizzato il desiderio di affrontare le cure quanto prima, per tornare alla normalità e dedicarsi completamente alle sue figlie.

Il post ha raccolto un’ondata di affetto e sostegno dai fan e dai colleghi, compresa la giornalista Francesca Fagnani, che ha commentato con un cuore rosso, testimoniando l’empatia e il sostegno globale verso la sua situazione. Alcuni follower hanno descritto l’immagine come «la foto più coraggiosa che abbia mai visto sui social», riconoscendo il suo esempio di forza in mezzo all’avversità.

Bianca Balti sta utilizzando la sua notorietà per sensibilizzare e dare voce a chi lotta contro il cancro, trasformando il dolore in uno straordinario atto di resistenza e speranza.