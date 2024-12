Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sul matrimonio dopo Ballando: “Non abbiamo ancora deciso dove”

Oggi, domenica 22 dicembre, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati accolti nel salotto televisivo di Mara Venier durante la trasmissione “Domenica In”. I due protagonisti, freschi vincitori di “Ballando con le stelle”, hanno condiviso dettagli sulla loro esperienza nel programma e sulla relazione sentimentale nata durante le prove. L’intervista ha anche offerto l’occasione a Bianca Guaccero per raccontare un momento di rinascita personale, grazie al sostegno ricevuto durante il suo percorso.





Durante la chiacchierata, Bianca Guaccero ha svelato come è iniziata la sua relazione con il ballerino professionista Giovanni Pernice. “Lui già mi piaceva”, ha ammesso l’attrice e conduttrice, “ma io sono contorta, allora lo allontanavo. Non volevo farmi sgamare. Dopo qualche giorno che passavamo le giornate insieme, abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire. Ho trovato lui che era peggio di me”. La complicità tra i due è stata evidente fin da subito, come lei stessa ha sottolineato: “Il fatto che ridevamo molto insieme, eravamo complici, mi ha fatto capire che capita, sono cose che non controlli”.

Anche Giovanni Pernice, presente durante l’intervista, ha aggiunto il suo punto di vista sulla loro relazione: “Abbiamo vissuto la stessa storia. Io vivo in Inghilterra, farò un lavoretto e poi torno, mi trasferirò a Roma”. La coppia sembra essere già proiettata verso il futuro, tanto che si è parlato anche di matrimonio. A questo proposito, hanno scherzato sul luogo in cui potrebbero celebrare le nozze: “È da capire dove lo faremo. Se in Puglia o in Sicilia”.

La vittoria a “Ballando con le stelle” è stata un momento di grande soddisfazione per entrambi, ma per Bianca Guaccero ha rappresentato anche molto di più. Durante l’intervista con Mara Venier, l’attrice ha colto l’occasione per aprirsi su un periodo difficile della sua vita e sull’importanza di aver trovato il coraggio di affrontarlo pubblicamente. Con grande sincerità, ha dichiarato: “Questa vittoria vale 3 volte, mi sono resa conto che noi abbiamo vinto contro una campionessa mondiale”. Poi ha aggiunto: “Ho trovato grande sensibilità anche da parte degli autori perché mi hanno aiutato a parlare di cose di cui mi vergognavo. Sono sostenitrice della fragilità umana. Ho cercato di sdoganare la paura e rompere i margini. Non mi sono vergognata di aver sofferto per la separazione, per gli attacchi di panico”.

La conduttrice ha proseguito spiegando come questo processo di accettazione e condivisione l’abbia aiutata a liberarsi da un peso che portava da tempo: “È successa una magia, ho riconosciuto la mia paura, era un peso, un macigno pesante. Molte mamme mi hanno ringraziata perché mi hanno raccontato la storia delle loro figlie che si sono sentite meno sole e meno diverse”. Le sue parole hanno toccato profondamente il pubblico in studio e quello a casa.

Anche Giovanni Pernice, che ha vissuto da vicino questa trasformazione, ha voluto sottolineare il cambiamento positivo visto in Bianca Guaccero durante il loro percorso insieme: “Ho visto una trasformazione. Lei è sempre stata solare, però con pregiudizi. All’inizio non voleva che stessimo troppo uniti”. Il ballerino ha riconosciuto il coraggio della sua compagna nel superare le difficoltà personali e professionali.

Il racconto della loro storia d’amore e del loro percorso a “Ballando con le stelle” è stato accolto con entusiasmo dal pubblico di Rai 1, che ha potuto conoscere meglio non solo i due artisti ma anche gli aspetti più intimi delle loro vite. La trasmissione ha offerto un momento di riflessione sui temi della fragilità umana e dell’importanza di condividere le proprie esperienze per trovare supporto e comprensione.

La coppia sembra pronta a intraprendere nuovi capitoli della loro vita insieme, sia sul piano privato che professionale. La decisione di trasferirsi a Roma rappresenta un passo importante per consolidare la loro relazione e costruire un futuro comune. Nel frattempo, i fan continuano a seguire con affetto il loro percorso, curiosi di scoprire quali saranno i prossimi sviluppi.