BigMama conquista il front-row e la passerella della Milano Fashion Week

BigMama e il suo debutto scintillante alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week per la stagione Primavera/Estate 2025 è in pieno svolgimento, portando in scena le collezioni delle Maison più celebri del panorama internazionale. I front-row delle sfilate si sono riempiti di celebrità, pronte a sfoggiare il loro stile unico con abiti audaci e accessori glamour. Tra queste personalità spicca indubbiamente BigMama, che ha incantato il pubblico non solo come spettatrice, ma anche come modella, portando un nuovo slancio al suo già ricco repertorio artistico. Dopo aver dominato le scene all’ultimo Festival di Sanremo, l’artista ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio nel mondo della moda, un settore che si sta sempre più aprendo a diversità e inclusione.





BigMama in total gold alla sfilata di Cavalli

Fin dal suo esordio a Sanremo, BigMama ha dimostrato di possedere un’anima fashion ricca di creatività: dai completi in latex a vestiti su misura, ogni suo look ha esemplificato un perfetto equilibrio tra stile, gusto e personalità. Nell’attuale Fashion Week milanese, non ha saputo resistere alla tentazione di essere protagonista. Durante la sfilata di Roberto Cavalli, ha catturato l’attenzione con un elegante look nero e oro. Ha indossato un lungo vestito a tunica total gold con dettagli trasparenti, abbinandolo a un body scuro dalla scollatura profonda. Completavano la sua appariscente figura una cascata di collane a catena e un paio di stivali con suola a carrarmato. La sua micro borsa, i capelli sciolti all’indietro e il sensuale sguardo rivolto verso la camera l’hanno resa un’autentica icona di stile.

BigMama sfila per Marco Rambaldi

Ma è stato allo show di Marco Rambaldi che BigMama ha davvero sorpreso i fan, non restando semplicemente nel front-row, ma trasformandosi in modella per una notte. Con un outfit che sembrava uscito da un sogno, ha sfilato con un look bianco caratterizzato da una gonna crochet realizzata all’uncinetto, infradito a rasoterra e un top in pelle color panna che lasciava intravedere il tatuaggio “Dea” sul suo petto.

BigMama non è stata sola in passerella: accanto a lei, la campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani in un mini dress abbinato a una borsa-busta della spesa e il digital creator Francesco Cicconetti, apparso super glamour in bermuda e stivali col tacco. Questa scelta di modelli non è stata casuale; lo stilista, noto per la sua visione inclusiva, ha voluto celebrare una bellezza e uno stile unici, spesso considerati “non convenzionali” nel mondo della moda. Le creazioni presentate non si limitano a essere solo glamour, ma raccontano anche storie significative, facendo sentire il pubblico parte di un’esperienza più ampia e inclusiva.

In questo contesto, BigMama si conferma non solo come artista, ma anche come musa della moda, capace di trasmettere emozioni e segnare il passo in ogni apparizione. La sua combinazione di talento, stile e personalità la rendono un’icona in continua evoluzione, capace di attrarre l’attenzione del pubblico e dei critici del settore. La Milano Fashion Week ha trovato in lei una nuova forza creativa, pronta a lasciare il segno.