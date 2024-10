Bimba di 2 anni ustionata da pentola di olio bollente: ferite serie a braccia e volto

Bimba di due anni gravemente ustionata da olio bollente a Carmiano: ricoverata in condizioni serie, famiglia sotto shock e servizi sociali in allerta

Una bimba di due anni versa accidentalmente su di sé olio bollente a Carmiano, nel leccese, e viene ricoverata in ospedale con ustioni gravi. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica, intorno alle 21, mentre la piccola si trovava nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la bambina, di origini straniere, si sarebbe avvicinata senza farsi notare al piano cottura e, inavvertitamente, avrebbe ribaltato il contenuto di una pentola sui fornelli.





Le urla disperate della bambina hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei genitori, che si trovavano nelle vicinanze e sono subito intervenuti per prestarle soccorso. I servizi sanitari del 118 sono stati prontamente allertati e hanno trasportato la piccola all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Qui i medici hanno fornito le prime cure e stabilizzato il quadro clinico, nonostante le sue condizioni fossero inizialmente preoccupanti.

Vista la gravità delle ustioni, che interessano il 35% del corpo della bambina, è stato deciso il suo trasferimento all’ospedale “A. Perrino” di Brindisi, nel reparto di Pediatria, con la supervisione degli specialisti del Centro grandi ustioni. Al momento, la piccola si trova in condizioni stabili, ma la situazione richiede ancora la massima attenzione.

Nel frattempo, i carabinieri hanno interrogato i genitori, profondamente sconvolti dall’accaduto. La pentola responsabile dell’incidente è stata posta sotto sequestro per ulteriori indagini, come confermano le fonti locali. Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dell’evento attraverso una serie di accertamenti.

Il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, ha espresso il suo rammarico per il grave incidente: “Siamo profondamente dispiaciuti per quanto successo. Seguiremo l’evolversi delle condizioni della piccola e ci attiveremo tramite i servizi sociali per fornire supporto alla famiglia, valutando eventuali necessità e supporti da offrire”.

Questo evento richiama l’attenzione sulla sicurezza domestica, specialmente per quanto riguarda i bambini piccoli, e stimola una riflessione sulla prevenzione di incidenti in ambiente domestico. La comunità di Carmiano si stringe attorno alla famiglia, sperando in un rapido miglioramento delle condizioni della bambina.