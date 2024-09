Bimba di 7 anni uccisa da un’anziana che confonde pedali negli Usa: “È necessario introdurre un limite di età”

Una bambina di soli sette anni è stata colpita e uccisa sul marciapiede negli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto a Miami, Florida, il 2 settembre, quando una automobilista di 92 anni, mentre cercava di parcheggiare, ha confuso il pedale dell’acceleratore con quello del freno. Purtroppo, il suv guidato dalla pensionata ha accelerato in modo imprevisto, invadendo il marciapiede proprio mentre la piccola e sua madre stavano passando.





In quel momento tragico, madre e figlia si stavano dirigendo verso una farmacia nelle vicinanze, appena scese dalla loro auto. Il veicolo ha colpito brutalmente la bambina, schiacciandola contro il muro di un edificio. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è rimasta in coma per quattro lunghi giorni prima di perdere la vita, venendo a mancare proprio pochi giorni prima del suo ottavo compleanno, mentre i suoi genitori e familiari si trovavano in un profondo strazio.

La polizia del posto ha ricostruito la dinamica dell’incidente. Erano circa le 16 quando la donna, intenta a parcheggiare, ha invaso il marciapiede, travolgendo la coppia. Le telecamere di sicurezza della zona hanno catturato il momento in cui il suv rosso accelera in maniera inaspettata, colpendo inizialmente la madre e successivamente la bambina. “Si vede chiaramente che invece di frenare, la 92enne accelera. I filmati mostrano il veicolo che si dirige diritto verso di loro, investendo prima la madre e poi la figlia”, ha dichiarato il portavoce della polizia di Miami.

La piccola è stata immediatamente trasportata al Jackson Memorial Hospital in condizioni critiche, ma purtroppo ha perso la vita venerdì scorso. Nonostante la gravità dell’incidente, l’anziana automobilista è stata solo multata per guida imprudente, senza che fosse disposto alcun arresto.

Il padre della bambina ha espresso il suo dolore ai microfoni di NBC, dichiarando: “Ha colpito mia figlia facendola sbattere contro il muro. Poi è uscita dall’auto come se nulla fosse accaduto. Perché una persona di 92 anni guida? È indispensabile introdurre un limite di età per le patenti di guida.” La sua richiesta ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli automobilisti più anziani e sull’opportunità di rivedere le attuali normative riguardanti il patentino.

L’incidente ha riacceso il dibattito su come garantire strade più sicure per tutti, specialmente per i più fragili, come i bambini, che spesso camminano accanto ai veicoli. Diversi gruppi di attivisti stanno già chiedendo un’azione legislativa che possa prevenire il ripetersi di simili tragici eventi. È fondamentale riflettere su questi temi per evitare che altre famiglie soffrano una perdita così incolmabile.