Bimba di sei anni rapita e uccisa a coltellate, il cadavere trovato in un bosco. Preso il compagno della mamma

La terribile scoperta e l’arresto del colpevole

Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità: la bambina di sei anni, scomparsa dal pomeriggio di venerdì 12 luglio, è stata ritrovata morta. Il responsabile del rapimento e dell’omicidio è stato arrestato ed è il compagno 42enne della madre della piccola.





Le circostanze della scomparsa

La mamma della bambina ha lanciato l’allarme intorno alle 18 di venerdì, spiegando di essere stata aggredita dal compagno con un coltello e di essere riuscita a scappare. Ha poi rivelato che l’uomo, non padre della bambina, era rimasto in casa con la figlia, la quale aveva subito delle coltellate. Quando gli agenti sono arrivati, l’abitazione era vuota e la bambina era scomparsa.

La tragica scoperta

Il corpo senza vita della piccola è stato ritrovato nella notte accanto all’auto del suo assassino, in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l’If (Seine-Maritime). La Procura di Rouen ha ritirato la segnalazione di rapimento e ha confermato l’arresto del compagno della madre.

Secondo fonti vicine alle indagini, la coppia non era stata denunciata per violenza domestica, ma l’uomo era noto ai giudici per problemi comportamentali. Le autorità stanno continuando le indagini per fare luce su questa terribile tragedia e assicurare giustizia per la piccola Célya.