Bimbo di 8 mesi trovato morto in casa a Milano, in corso accertamenti per determinare la causa del decesso

Una terribile tragedia si è consumata nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio nel quartiere Corvetto di Milano, dove un bambino di soli 8 mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. La madre, una donna di 35 anni di origine marocchina, ha lanciato l’allarme quando si è accorta che il piccolo stava avendo difficoltà respiratorie. I soccorsi sono stati immediatamente chiamati e il bambino è stato trasportato d’urgenza alla clinica De Marchi, ma purtroppo i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.





Indagini in corso

Il procuratore di turno, Giovanni Polizzi, ha già avviato le indagini e disposto l’autopsia sul corpo del piccolo per cercare di fare luce su questa tragedia. Al momento, non ci sarebbero elementi che facciano pensare a una pista alternativa alla morte per cause naturali. Dalla prima analisi medica, non sono emersi segni evidenti di violenza sul corpo del bambino, escludendo quindi ipotesi di maltrattamenti.

Un contesto di degrado?

I carabinieri del Radiomobile e della stazione Vigentino hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione, ma non hanno trovato elementi che possano far pensare a un contesto di degrado o maltrattamenti. Al momento, quindi, la pista principale sembra orientata verso cause naturali che hanno portato alle difficoltà respiratorie e alla morte improvvisa del piccolo.

La comunità locale è sconvolta da questa terribile perdita e resta in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.