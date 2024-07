Bimbo di due anni scomparso a Locorotondo, si è avviata la ricerca di Domenico Gallo. Il piccolo si trovava nel giardino della propria abitazione mentre stava giocando

Ore di angoscia nel Barese. In contrada Serralta, a Locorotondo, nella provincia di Bari, risulta scomparso Domenico Gallo, un bambino di due anni. Il piccolo indossa una maglietta grigia, pantaloni a quadretti blu e scarpe Adidas blu con suola bianca. Stava giocando nel giardino dell’abitazione familiare quando si sono perse le sue tracce. Sul posto sono già intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Le operazioni di ricerca si stanno svolgendo anche con l’ausilio di un drone, mentre un elicottero è in volo. Il bambino è scomparso da tre ore. I familiari, in collaborazione con le forze di polizia, hanno divulgato il nome e la foto del piccolo. Il dispositivo di ricerca è in pieno svolgimento.





L’appello del sindaco

Cari concittadini, desideriamo informarvi con grande preoccupazione, scrive il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, in una nota ufficiale del Comune, che da circa tre ore un bambino risulta disperso.

Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche da parte dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, delle forze di polizia municipale e di duemila volontari, il piccolo non è ancora stato rintracciato. Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine.

Qualora qualcuno avesse visto o possedesse informazioni utili riguardo al bambino scomparso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o i vigili. La vostra collaborazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate fornire in questo momento critico, conclude Bufano. Il bimbo indossa una maglietta grigia, pantaloni a quadretti blu e scarpe blu da ginnastica con suola bianca.