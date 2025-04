Jorge Martin condivide una foto in ospedale: “Mi è andata bene”. Ha 11 costole rotte

Jorge Martin, pilota spagnolo di MotoGP, sta affrontando un periodo difficile dopo un incidente spaventoso avvenuto durante la gara in Qatar. La sua sfortuna è iniziata con una duplice frattura alla mano che gli ha impedito di partecipare alle prime tre gare del campionato. Dopo un breve rientro in pista, il campione in carica ha vissuto un episodio drammatico che ha destato preoccupazione tra i suoi colleghi e i fan.





Il pilota ha perso il controllo della sua moto in un curvone, scivolando sul cordolo. La situazione è peggiorata quando Fabio Di Giannantonio, non riuscendo a evitarlo, ha colpito Martin sulla schiena con la ruota anteriore. Questo impatto ha causato gravi conseguenze per il pilota, che ha tentato di ripartire, ma non è riuscito a farlo.

Di Giannantonio ha descritto la scena come “la più brutta che abbia mai visto nella mia vita”, esprimendo la sua angoscia per quanto accaduto. Dopo l’incidente, Martin è stato immediatamente trasportato all’Hamad General Hospital, dove è rimasto ricoverato. L’Aprilia, la squadra di Martin, ha fornito un aggiornamento dettagliato sulle sue condizioni di salute, rivelando che il pilota ha subito undici fratture costali.

In un comunicato ufficiale, l’Aprilia ha chiarito che le fratture non sono sei, come inizialmente riportato, ma otto. Le fratture riguardano gli archi costali posteriori dalla prima all’ottava, oltre a tre fratture sugli archi laterali dalla settima alla nona. L’ospedale ha anche segnalato la presenza di una minima soffusione pleurica legata al pneumotorace già noto. La nota conclude affermando che Martin rimarrà in ospedale per alcuni giorni fino alla risoluzione di questa complicazione.

Nonostante la gravità della situazione, Jorge Martin ha voluto rassicurare i suoi sostenitori pubblicando un post su Instagram. In questo messaggio, ha scritto: “Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati.” Le immagini che ha condiviso mostrano chiaramente la gravità delle sue condizioni, e queste foto hanno rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando una forte reazione tra i fan e gli appassionati di motociclismo.