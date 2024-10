Bimbo raccoglie un’arancia dal giardino del vicino e lui lo investe rompendogli le gambe: “Ti ucciderò”

Una passeggiata innocente si trasforma in tragedia per un bambino di 6 anni, che finisce con entrambe le gambe rotte dopo essere stato investito da un veicolo guidato da un contadino di 70 anni. La madre descrive l’incidente come “un vero incubo”.





Secondo la madre, il bambino aveva visto un’arancia cadere a terra e, dopo averla raccolta, ha infilato il braccio attraverso una recinzione per prendere un altro frutto situato nel terreno del contadino. È stato in quel momento che l’uomo avrebbe reagito in modo violento, investendo il bambino.

La madre racconta che il contadino è arrivato da dietro l’angolo a velocità sostenuta, urlando “fermo lì, fermo lì”, ma senza mai fermarsi. Ha poi sbattuto il bambino contro una recinzione, ignorando le grida di aiuto della madre. Dopo l’incidente, il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate.

La madre accusa il contadino di non aver mostrato alcun segno di rimorso né di aver offerto assistenza dopo l’incidente. Il settantenne è comparso in tribunale accusato di tentato omicidio, guida spericolata e negligenza.

Il contadino è stato portato in tribunale e dovrà rispondere delle accuse contro di lui. Nel frattempo, il bambino si sta riprendendo dall’intervento chirurgico e dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione.