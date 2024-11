Bimbo si sente male e perde i sensi in casa, soccorso dai poliziotti con tecniche di primo soccorso e trasportato in ospedale

A Frattamaggiore, un bambino svenuto in casa viene soccorso dai poliziotti, che lo stabilizzano e lo portano d’urgenza all’ospedale, salvandogli la vita.





Il dramma improvviso e l’intervento della polizia

Momenti di terrore per una madre di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, quando il suo bambino è svenuto improvvisamente in casa. In preda alla disperazione, la donna ha subito chiamato il marito, che però si trovava fuori e non sarebbe riuscito a raggiungere rapidamente l’abitazione. L’uomo, preoccupato per le condizioni del figlio, ha contattato immediatamente le forze dell’ordine, consapevole che in una situazione così critica ogni minuto era fondamentale.

Gli agenti Gennaro e Antonio del Commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti prontamente. Arrivati a casa del piccolo, senza esitazione, hanno iniziato le manovre di primo soccorso necessarie per stabilizzare il bambino. Questi primi momenti si sono rivelati cruciali per garantire la sua sopravvivenza.

La corsa in ospedale e il salvataggio

Dopo aver prestato il primo soccorso, gli agenti hanno trasportato il bambino all’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, percorrendo il tragitto a sirene spiegate. La Polizia di Stato ha fatto da staffetta per assicurarsi che il piccolo arrivasse il prima possibile al Pronto Soccorso, dove il personale sanitario ha preso subito in carico il caso. I medici, grazie alla tempestività dell’intervento, hanno potuto stabilizzare definitivamente le condizioni del bambino, che ora è fuori pericolo e in fase di recupero.

Il ringraziamento del bambino e della famiglia

Una volta rientrato a casa, il bambino, ormai fuori pericolo, ha avuto il desiderio di incontrare nuovamente i due poliziotti che lo avevano soccorso. Secondo quanto riferito, il piccolo ha espresso gratitudine verso Gennaro e Antonio, che hanno reagito come veri “angeli custodi”, intervenendo nel momento del bisogno e contribuendo a salvargli la vita.

La Questura di Napoli ha voluto rendere omaggio ai due agenti pubblicando una foto che li ritrae insieme al piccolo, in un affettuoso abbraccio che sottolinea l’importanza della vicinanza tra forze dell’ordine e cittadini.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e la coordinazione con il personale sanitario dell’ospedale hanno permesso di gestire un’emergenza che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Questa vicenda, che si è conclusa con un lieto fine, evidenzia l’importanza di un pronto intervento nei momenti critici e il valore della collaborazione tra cittadini e istituzioni.

L’accaduto ha suscitato grande apprezzamento nella comunità locale, che ha lodato il coraggio e la professionalità degli agenti.