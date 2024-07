Bonelli ribatte a Briatore: «Si erge a maestro di vita con la residenza a Monte Carlo»

Il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, non ha risparmiato critiche alle recenti affermazioni di Flavio Briatore. Durante il podcast 2046 condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, l’imprenditore ha suscitato scalpore chiedendosi come una famiglia possa sopravvivere con 4 mila euro al mese. Bonelli ha risposto duramente: «Dà lezioni di vita ma dice no al salario minimo. È facile farlo quando si vive a Monte Carlo». Ha poi proposto l’introduzione di una patrimoniale per finanziare politiche contro la povertà, sottolineando che Briatore non contribuirebbe poiché non paga le tasse in Italia.





Durante il podcast, Briatore ha descritto le difficoltà economiche che molte famiglie affrontano: «Con uno stipendio di 1.400-2.000 euro per il papà e cifre simili per la mamma, mantenere i figli è quasi impossibile». Le sue parole hanno scatenato reazioni contrastanti sui social: alcuni lo criticano per essere fuori dalla realtà, altri lo invitano a entrare in politica.

Le tensioni tra Briatore e Bonelli non sono nuove. A gennaio, il tema delle concessioni balneari ha acceso un’altra polemica. Bonelli ha accusato Briatore di pagare una cifra irrisoria per il Twiga di Forte dei Marmi, a fronte di un fatturato milionario. L’imprenditore ha replicato duramente, difendendo il suo contributo all’economia locale: «Con il Twiga do lavoro a 180 persone».

L’ultimo capitolo di questo scontro è avvenuto a fine maggio, quando Bonelli e Nicola Fratoianni hanno protestato contro le privatizzazioni proprio nello stabilimento di Forte dei Marmi. Briatore ha liquidato l’iniziativa definendoli «coppietta da ‘zeru tituli’» e ha rivendicato il pagamento di 3 milioni di tasse.

La polemica resta accesa, con Bonelli che continua a battersi contro quella che considera una svendita delle spiagge italiane e Briatore che difende la sua posizione e il suo operato.