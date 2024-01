Record di Ascolti

La prima puntata della nuova edizione de L’Eredità, andata in onda il 2 gennaio, è stata seguita da oltre 4,6 milioni di spettatori, con uno share del 26,5%. Questi risultati superano persino i brillanti risultati ottenuti da Liorni in precedenza con Reazione a Catena. Con una differenza di oltre 1 milione di spettatori rispetto al concorrente diretto, Paolo Bonolis, conduttore di Avanti un altro su Canale5, Marco Liorni ha dimostrato di conquistare il pubblico italiano.

La Sfida di Sostituire un’icona

Condurre un programma con una storia così illustre e di successo come L’Eredità non era certo un compito facile. Tuttavia, Marco Liorni ha dimostrato di essere all’altezza della sfida e di possedere il carisma necessario per catturare l’attenzione degli spettatori. Il debutto trionfale è una vittoria per il conduttore e per la produzione del programma.

Il Risultato di Bonolis

D’altra parte, Paolo Bonolis, il predecessore di Liorni a L’Eredità, ha fatto il suo ritorno su Canale5 con una nuova edizione di Avanti un altro. Nonostante la sua popolarità, il programma ha raggiunto 3,2 milioni di spettatori, con uno share del 19,2%, risultando nettamente inferiore in termini di ascolti rispetto a L’Eredità di Marco Liorni.





In conclusione, il debutto di Marco Liorni come conduttore di L’Eredità è stato un successo travolgente, con record di ascolti televisivi che confermano la sua popolarità e il suo talento nel mondo dell’intrattenimento.