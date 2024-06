Brava e sexy, Arisa svela: “Sono arrivata a pesare oltre…”

Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, è una cantante, attrice e scrittrice italiana nata il 20 agosto 1982 a Genova. Ha iniziato a farsi conoscere nel panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2009, dove ha vinto la categoria “Nuove Proposte” con la canzone “Sincerità”.





Una carriera musicale di successo e un’evoluzione artistica continua: Arisa ha pubblicato diversi album, ciascuno dei quali ha mostrato la sua evoluzione artistica e la sua versatilità vocale. I suoi album più noti includono “Malamorenò” (2010), “Amami” (2012) e “Se vedo te” (2014), con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria “Campioni” grazie al brano “Controvento”.

Arisa è apprezzata non solo per la sua voce distintiva e potente, ma anche per i suoi testi sinceri e profondi, che spesso esplorano temi come l’amore, la crescita personale e la ricerca della felicità. Oltre alla musica, Arisa ha anche intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione. Ha partecipato come giudice a vari talent show musicali, tra cui “X Factor Italia“, dove ha potuto condividere la sua esperienza e il suo talento con aspiranti cantanti.

La sua presenza sul piccolo schermo

La sua presenza sul piccolo schermo è sempre stata caratterizzata da una grande spontaneità e simpatia, che l’hanno resa molto amata dal pubblico. Arisa è anche nota per il suo stile unico e la sua personalità autentica. Non ha mai avuto paura di mostrarsi per quella che è, sfidando gli stereotipi e le aspettative del mondo dello spettacolo.

In una recente intervista, la nota cantante si è lasciata andare a dichiarazioni particolarmente scottanti sulla sua vita privata. Nessuno si sarebbe aspettato questa rivelazione. Sui suoi profili social, gli haters l’hanno subissata di insulti: scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva. Recentemente, una foto di Arisa pubblicata sui social ha scatenato un’ondata di commenti sgradevoli e critiche. La cantante, nota per la sua autenticità e la sua voce straordinaria, si è trovata al centro di una polemica inaspettata riguardante l’uso dei filtri e il ritocco delle immagini.

Molti utenti hanno espresso dubbi sulla veridicità della foto, insinuando che l’artista abbia manipolato l’immagine per accentuare le forme del suo corpo. Alcuni commenti sono stati particolarmente pungenti. Un utente ha scritto: “In questa foto non sembra lei”, suggerendo che l’immagine fosse stata alterata al punto da rendere Arisa irriconoscibile.

Un altro commento, proveniente da una donna, ha accusato la cantante di utilizzare eccessivi filtri: “Ma quanti filtri in questa foto? Mi sembra giusto alla tua età cominciare a fare la persona seria”. Questa critica, intrisa di giudizi sull’età e il comportamento, ha attirato ulteriore attenzione sulla discussione. Un altro utente ha aggiunto alla polemica con un commento accusatorio: “Non l’avevo nemmeno riconosciuta… ma cosa ha combinato al viso?”.

Questi commenti riflettono una tendenza sempre più diffusa sui social media, dove le figure pubbliche vengono spesso giudicate in modo impietoso per ogni dettaglio delle loro apparizioni pubbliche. Arisa, intanto, ha risposto con la solita trasparenza che la contraddistingue. La cantante ha confessato pubblicamente le sue misure: è alta 161 cm e pesa circa 53 kg.

Con questa dichiarazione, ha cercato di riportare l’attenzione sulla realtà dei fatti, contrastando le insinuazioni e le critiche ricevute. Nonostante le polemiche, Arisa continua a essere un esempio di autenticità e coraggio, dimostrando che, anche di fronte alle critiche, è importante rimanere fedeli a se stessi.