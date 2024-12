Bufera al Grande Fratello: le parole di Tommaso a Yulia Bruschi prima dell’uscita dividono il pubblico

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto tra i protagonisti Tommaso Franchi, idraulico di Siena, che è finito al centro delle polemiche per un’uscita infelice rivolta a Yulia Bruschi poco prima che questa lasciasse la Casa. La gieffina è stata costretta ad abbandonare il reality a causa di una denuncia per aggressione presentata dall’ex fidanzato Simone Costa, che l’accusa di averlo colpito al volto con un bicchiere durante una lite.





Poco prima che Yulia lasciasse la Casa per affrontare la vicenda giudiziaria, Tommaso le ha rivolto un messaggio che ha lasciato il pubblico perplesso. “Spacca tutto”, ha detto l’idraulico, suscitando un’ondata di critiche sui social. Considerata la natura delle accuse rivolte a Yulia, molti spettatori hanno trovato l’espressione particolarmente inappropriata.

Un utente ha scritto: “Alla luce di ciò che è stato detto sul suo conto, quelle parole sono un insulto. Avrebbe potuto scegliere un’altra frase, ma così sembra quasi giustificarla”. Un altro ha aggiunto: “Mi chiedo solo, se fosse stato un uomo a fare quello che ha fatto Yulia? Non penso che avrebbero salutato così un uomo accusato di violenza”.

Yulia Bruschi è uscita dalla Casa con il consenso della produzione per affrontare la situazione legale in cui è coinvolta. Secondo la versione fornita da Simone Costa, l’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l’11 e il 12, quando Yulia si stava preparando per il suo ingresso al Grande Fratello. Durante un litigio, dopo aver ricevuto una leggera spinta sulla spalla, Yulia avrebbe reagito lanciando un bicchiere che ha colpito Simone allo zigomo, rischiando di procurargli danni permanenti.

Simone ha raccontato l’episodio a Fanpage, dichiarando: “D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco”.

Da parte sua, Yulia ha negato questa versione dei fatti, dichiarando prima dell’uscita dalla Casa: “Questa è la versione di Simone. Io sono una persona perbene e corretta. Avrò modo di raccontare la mia verità, che è ben diversa da quella che potete vedere ora”.

La frase di Tommaso ha riacceso il dibattito sul trattamento riservato ai concorrenti coinvolti in vicende controverse. Alcuni spettatori hanno criticato il programma per non aver preso una posizione più ferma nei confronti di Yulia, permettendole di uscire in modo relativamente tranquillo rispetto ad altri casi gestiti in passato.

Un commento su X riassume il malcontento: “Con una denuncia penale sulle spalle, viene salutata con un ‘spacca tutto’, mentre altre persone, per molto meno, sono state fatte uscire senza possibilità di replica. Che vergogna!”.

Altri, invece, hanno difeso la gieffina, chiedendo di attendere che entrambe le versioni dei fatti vengano ascoltate prima di trarre conclusioni definitive.

Questo episodio si aggiunge a una settimana già complessa per Tommaso, che è stato al centro delle discussioni per il suo rapporto con Mariavittoria Minghetti. La ragazza ha recentemente ammesso di non provare più sentimenti d’amore per lui, pur decidendo di continuare la frequentazione, una scelta che molti hanno giudicato poco sincera.

Nel caso di Yulia, tuttavia, Tommaso sembra essere finito in una polemica non voluta, ma che potrebbe comunque influire sulla sua immagine agli occhi del pubblico. La frase “Spacca tutto” è stata interpretata come una leggerezza, ma in un contesto così delicato, ogni parola ha un peso maggiore.

Il caso di Yulia Bruschi e le parole di Tommaso mettono in evidenza ancora una volta come il Grande Fratello sia un microcosmo in cui emozioni, dinamiche personali e tensioni si intrecciano, generando situazioni controverse che fanno discutere.

Resta da vedere se Alfonso Signorini affronterà la questione nella prossima puntata e se Tommaso avrà modo di chiarire il significato delle sue parole, che, pur dette con leggerezza, hanno avuto un forte impatto fuori dalla Casa.