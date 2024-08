Buongiorno buon lunedì 12 agosto 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Se il caffè non ti sveglia, prova con un secchio d’acqua!





Buongiorno! Ogni giorno è un nuovo inizio… quindi non preoccuparti degli errori di ieri!

Buongiorno! Ricorda: oggi è il primo giorno del resto della tua vita (ancora da caffeinare).

Buongiorno! La tua sveglia ha suonato, ma il tuo letto ti chiama! Ascolta il tuo cuore.

Buongiorno! Se le nuvole ti seguono, ricorda: hai la potenza del sole dentro di te!

Buongiorno! La vita è un viaggio, non una corsa… tranne quando sei in ritardo!

Buongiorno! Non lasciare che il lunedì ti rubi il sorriso; indossalo come una maglietta colorata!

Buongiorno! Sei come un caffè: forte e pieno di energia!

Buongiorno! Oggi è il giorno ideale per sorridere e far sorridere gli altri!

Buongiorno! La chiave del successo di oggi è non dimenticare di sorridere!

Buongiorno! La mia sveglia ha suonato, ma il mio cuore dice di rimanere a letto!

Buongiorno! Metti il tuo cappello da avventuriero e affronta la giornata!

Buongiorno! La vita può essere un po’ amara senza un buon caffè!

Buongiorno! Ricorda, chi si alza e si muove, prima arriva… al bar!

Buongiorno! Ricordati di respirare e di sorridere: è gratis!

Buongiorno! La vita è come una tazza di caffè: a volte è amara, a volte dolce!

Buongiorno! Dimentica le preoccupazioni e porta avanti il tuo sogno!

Buongiorno! Non contare le ore, rendi le ore conta!

Buongiorno! Sii un arcobaleno in un cielo di nuvole!

Buongiorno! Se oggi ti senti giù, ricorda che anche le montagne hanno vette!

Buongiorno! Svegliati e conquista il mondo… ma per prima cosa, il tuo caffè!

Buongiorno! Ogni mattina è un’opportunità per migliorare!

Buongiorno! La felicità è un viaggio, non una meta!

Buongiorno! Non dimenticare di indossare il tuo sorriso migliore!

Buongiorno! La vita è come un puzzle, evita di perdere i pezzi!

Buongiorno! Lascia che il sole brilli dentro di te e illumini la tua giornata!

Buongiorno! Ogni giorno è un’avventura, preparati a viverla!

Buongiorno! Se il piano A non funziona, ricorda: ci sono altre 25 lettere!

Buongiorno! Fare sogni è gratis… realizzarli richiede solo tanto caffè!

Buongiorno! Alza la mano se hai bisogno di un caffè! Tutti alzano la mano.

Buongiorno! Ricorda che la vita è breve: mangia il dessert per primo!

Buongiorno! Non perdere di vista il tuo sogno… anche se sei in pigiama!

Buongiorno! Il sole è sorto e anche il tuo buon umore!

Buongiorno! Oggi è il giorno giusto per fare qualcosa di straordinario!

Buongiorno! Sorridi! La tua faccia è il tuo biglietto da visita!

Buongiorno! Il caffè è pronto, è il momento di svegliarsi dalla “zona sonno”!

Buongiorno! La vita è come una tazza di caffè: ci sono giorni in cui è più amara!

Buongiorno! Il segreto per una giornata perfetta? Un bel sorriso e un buon caffè!

Buongiorno! Spero che tu abbia una giornata brillante… come il tuo sorriso!

Buongiorno! Non importa quanti errori hai fatto ieri, oggi è un nuovo giorno!

Buongiorno! Ricorda: l’ottimismo è contagioso, spargilo in giro!

Buongiorno! Lascia la tristezza nel tuo sogno e risorgi come un guerriero!

Buongiorno! Pronto a trasformare i sogni in progetti? Io sì!

Buongiorno! Lavora sodo e sogna in grande, ma non dimenticare di divertirti!

Buongiorno! Spero che la tua giornata sia bella come un tramonto estivo!

Buongiorno! Non c’è niente come un buon caffè per iniziare al meglio!

Buongiorno! Se oggi ti senti giù, ricorda: sei un supereroe nel tuo viaggio!

Buongiorno! La gioia è la musica della vita; ascolta e balla!

Buongiorno! Non sei solo, gli orsi e i gatti vorrebbero essere con te… sul divano!

Buongiorno! Ogni mattina è una nuova avventura, preparati a vivere!

Buongiorno! Per un giorno perfetto, inizia con un sorriso e un caffè!

Buongiorno! Oggi è un giorno fantastico: fallo brillare come una stella!

Buongiorno! Sappi che sei adorabile anche senza make-up!

Buongiorno! Sorridi, è contagioso come il yawning!

Buongiorno! Ogni mattina porta nuove opportunità: afferrale!

Buongiorno! Oggi è un foglio bianco; scrivi la tua storia!

Buongiorno! La vita è breve: inizia a ridere prima che finiscano i caffè!

Buongiorno! Abbi il coraggio di seguire i tuoi sogni, anche in pigiama!

Buongiorno! Prendi una tazza di caffè e affronta la giornata con grinta!

Buongiorno! Oggi è l’ideale per prendere le giuste decisioni… col caffè!

Buongiorno! Le piccole cose possono portare grandi sorrisi!

Buongiorno! La tua missione di oggi: sorridere a chiunque incontri!

Buongiorno! Inizia la giornata con un’idea brillante e un caffè fumante!

Buongiorno! Ogni giorno sessanta attimi si trasformano in un’opera d’arte!

Buongiorno! Preparati a creare ricordi meravigliosi oggi!

Buongiorno! La tua personalità è un permesso per brillare!

Buongiorno! Sorridi e distruggi il grigio della monotonia!

Buongiorno! Oggi potrebbe essere un giorno fortunato; preparati ad accoglierlo!

Buongiorno! La vita è solo un film, e il protagonista sei tu!

Buongiorno! Sii la ragione per cui qualcuno oggi sorride!

Buongiorno! L’atteggiamento positivo è come un caffè: ti fa partire alla grande!

Buongiorno! Oggi hai la possibilità di essere straordinario!

Buongiorno! Essere felice costa meno di essere tristi!

Buongiorno! Oggi può essere il giorno più bello di sempre, se lo scegli tu!

Buongiorno! Fai attenzione: i sogni migliori si realizzano con un caffè extra!

Buongiorno! Inizia la giornata con un buon pensiero e un grande caffè!

Buongiorno! Rendi ogni istante spumeggiante come un bel drink!

Buongiorno! Ieri è andato, oggi è un’altra storia: fallo unico!

Buongiorno! Sei l’autore della tua storia; rendila interessante!

Buongiorno! Metti in pausa il grigio e fai sbocciare il colore!

Buongiorno! Col cuore leggero, oggi è l’ideale per volare alto!

Buongiorno! La tua giornata è un’arena; preparati con il giusto outfit!

Buongiorno! Sii audace e prova qualcosa di nuovo oggi!

Buongiorno! Un’idea più brillante è possibile: ottienila da un caffè!

Buongiorno! L’atmosfera di oggi può accogliere i colori che desideri!

Buongiorno! Non perdere la magia di essere te stesso!

Buongiorno! Oggi puoi brillare più di qualsiasi stella!

Buongiorno! Per affrontare la giornata, fai un bel respiro e sorridi!

Buongiorno! La tua luce interiore è quella che illumina il mondo!

Buongiorno! Non dimenticare: siamo tutti arcobaleni, e oggi sei il giallo!

Buongiorno! Oggi è il giorno di realizzare piccoli sogni!

Buongiorno! La vita è un’avventura; metti le scarpe comode!

Buongiorno! Oggi preparati a coltivare pensieri positivi!

Buongiorno! Festeggia la tua unicità oggi, e tutte le giornate a venire!

Buongiorno! Ricorda: puoi scegliere di essere un faro nel mondo!

Buongiorno! Ogni passo importa, anche quelli pigri verso il caffè!

Buongiorno! Fai del tuo meglio per un sorriso memorabile oggi!

Buongiorno! Pronto a scrivere un nuovo capitolo nel tuo libro personale?

Buongiorno! Non c’è niente come un sorriso per iniziare la giornata!

Buongiorno! Tu sei la tua migliore ispirazione; lasciati guidare!

Spero che queste frasi ti aiutino a iniziare la giornata con una nota positiva e un sorriso!