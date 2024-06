Buongiorno buon martedì 25 giugno 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Buongiorno a tutti! Oggi è una nuova giornata piena di possibilità e io ho deciso di iniziarla con stile, regalandovi ben 100 frasi del buongiorno super originali e divertenti.Perché il buongiorno si vede dal mattino, si sa. E allora perché non iniziare la giornata con il piede giusto, cioè con un bel sorriso sulle labbra? Beh, io ho la soluzione perfetta: una bella dose di buonumore in pillole, da leggere appena svegli per caricarsi a mille!Pronti a scoprire le mie 100 frasi del buongiorno più belle, romantiche, simpatiche e strappalacrime? Allora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito questa giornata con il sorriso! Buongiorno a tutti e buona lettura!





Buongiorno! Che la tua giornata sia piena di luce e di sorrisi

Svegliati e brilla! Buongiorno e buona giornata.

Buongiorno, amico mio. Che il tuo giorno sia ricco di momenti preziosi.

Buongiorno! Che il sole risplenda dentro di te così come fuori.

Inizia il giorno con il piede giusto, buongiorno

Buongiorno! Che oggi sia pieno di opportunità e successi.

Buongiorno, caro. Che il tuo giorno sia luminoso e pieno di sorprese.

Sveglia, mondo! Buongiorno a tutti coloro che amano iniziare la giornata con un sorriso.

Buongiorno! È sempre un piacere iniziare la giornata con te.

Buongiorno! Che il tuo giorno sia all’altezza delle tue aspettative.

Buongiorno! Che la tua giornata sia piena di luce e gioia.

Buongiorno, tesoro. Sei la prima persona a cui penso al mattino.

Buongiorno, amore. Ogni raggio dell’alba prenda per mano i tuoi sogni notturni.

Buongiorno, dolcezza. Sei la frase più bella all’interno della mia canzone preferita.

Buongiorno, cuore mio. Ogni giorno mi fai innamorare di qualcosa di nuovo.

Buongiorno, amore. Il bello è quando mi sveglio e ti penso forte.

Buongiorno, tesoro. Il sole illumina il giorno, ma tu illumini la mia vita.

Buongiorno, dolcezza. Il buongiorno più bello è sempre quello che mi regalano i tuoi sorrisi.

Buongiorno, amore. Accarezzerò il tuo dolce viso con un petalo di rosa.

Buongiorno, cuore mio. È bello un “buongiorno”, ma un “buongiorno amore” è un’altra cosa.

Buongiorno, tesoro. Sei la persona speciale con cui vorrei svegliarmi tutti i giorni.

Buongiorno, dolcezza. Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero.

Buongiorno, amore. Tra i tanti ieri e i molti domani, c’è un solo oggi da vivere e da scoprire.

Buongiorno, cuore mio. Il mondo non è di chi si alza presto, ma di colui che si alza felice di alzarsi.

Buongiorno, tesoro. Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me.

Buongiorno, dolcezza. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore.

Buongiorno, amore. Il sorriso permette all’anima di respirare.

Buongiorno, cuore mio. Qualcuno dovrebbe dire a tante persone che non vi è alcuna tassa sul sorriso.

Buongiorno, tesoro. Io ve lo direi anche buongiorno, ma per saperlo con sicurezza dovrei aspettare stasera.

Buongiorno, dolcezza. Ogni mattina vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sii il meglio di ciò che sei!

Buongiorno, amore. Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

Buongiorno, cuore mio. Buongiorno a chi crede ancora in qualcosa, a chi vive forte e sbaglia.

Buongiorno, tesoro. La Felicità sfacciata di dirti ciao ogni mattina.

Buongiorno, dolcezza. Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso.

Buongiorno, amore. Ogni mattina noi nasciamo nuovamente. Ciò che decidiamo di fare oggi è ciò che conta davvero.

Buongiorno, cuore mio. Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi.

Buongiorno, tesoro. Ogni mattina, in Africa, una gazzella si sveglia, sa che deve correre più in fretta del leone.

Buongiorno, dolcezza. Buongiorno all’amica migliore che ci sia.

Buongiorno, amore. Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia.

Buongiorno, cuore mio. Buongiorno a chi è spettinato perché gli piace andare contro vento.

Buongiorno, tesoro. Buongiorno a chi sa che tutto quello che conta è l’inaspettato.