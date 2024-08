Buongiorno buon martedì 27 agosto 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Buongiorno! La caffeina è la mia motivazione per oggi!





Buongiorno! Ricordati: chi dorme non piglia pesci… e nemmeno caffè!

Buongiorno! Se non riesci a convincere, confondi!

Buongiorno! La dieta inizia domani… o forse lunedì?

Buongiorno! Svegliarsi è il primo passo per fallire la giornata… ma ci provo!

Buongiorno! Oggi ho deciso di essere felice… ma prima un caffè!

Buongiorno! Se non mi ami al mattino, non meritavi il mio caffè!

Buongiorno! Oggi la mia ambizione è rimanere nel pigiama tutto il giorno.

Buongiorno! Ricorda: il cioccolato è sempre la risposta, non importa la domanda!

Buongiorno! La vita è come un caffè: amara e bollente!

Buongiorno! Oggi è una bella giornata per piantare semi di procrastinazione!

Buongiorno! Vorrei sapere chi ha inventato il lunedì… e protestare!

Buongiorno! Svegliati e ridere: è l’unico esercizio che faccio!

Buongiorno! Se non posso avere un giorno di ferie, ci accontentiamo di un caffè!

Buongiorno! I piani per oggi: fare niente e non stancarsi!

Buongiorno! La mia filosofia è di essere felice… ma solo fino al primo caffè!

Buongiorno! Se il piano A fallisce, l’alfabeto ha altre 25 lettere!

Buongiorno! Sono come un panda: un po’ pigro e molto affamato.

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, scambia-le con caffè!

Buongiorno! Ogni giorno è come la pasta: succede solo se lo stimoli!

Buongiorno! Oggi ho deciso di affrontare le cose con un sorriso e un dolce!

Buongiorno! Iniziare la giornata con una risata è sempre una buona idea!

Buongiorno! Se vuoi posso condividere la mia ricetta per la procrastinazione.

Buongiorno! Oggi sto per litigare con i miei obiettivi, sarà divertente!

Buongiorno! Iniziare la giornata è un po’ come mettere i pantaloni: un’arte!

Buongiorno! Spero che oggi il tuo lavoro ti faccia meno male di ieri!

Buongiorno! Le calorie non contano se le mangi mentre sorridi!

Buongiorno! La mia pigrizia ha piani grandiosi per oggi…

Buongiorno! Vuoi una fetta di torta? È una motivazione per alzarti!

Buongiorno! La vita è breve: mangia prima il dessert!

Buongiorno! Ho bisogno di caffè e di non far niente… in quest’ordine!

Buongiorno! Oggi è un giorno da caffè e risate!

Buongiorno! Chi ha detto che bisogna lavorare sodo? Io sono in modalità ‘relax’!

Buongiorno! Non sono pigro, sono in modalità di risparmio energetico!

Buongiorno! La vita è come una giostra: a volte devi solo girare!

Buongiorno! Ho prestato il mio sogno a un amico, non posso iniziare la giornata!

Buongiorno! Spero di avere una quantità abbondante di dolcezza oggi!

Buongiorno! Oggi sarò zuccherato come il mio caffè!

Buongiorno! Inizio la giornata con una risata… e poi vedo come va!

Buongiorno! Oggi voglio sentirmi come un supereroe… nei limiti del pigiama!

Buongiorno! Se il mondo fosse giusto, ci sarebbero solo colazioni a letto!

Buongiorno! La vita è come un cioccolatino: a volta puoi prenderne uno grande!

Buongiorno! Sei un caffeinomane quando il tuo caffè ha un caffè!

Buongiorno! Se la vita ti dà delle mele, lavale e mangiale direttamente!

Buongiorno! Non c’è nulla che un buon caffè non possa affrontare!

Buongiorno! Volevo svegliarmi prestissimo… ma il letto era così accogliente!

Buongiorno! Se fossi un cibo, sarei un waffle: croccante e dolce!

Buongiorno! Oggi voglio essere più produttivo di quanto non lo sia mai stato… in un sogno!

Buongiorno! Spero che il tuo caffè sia forte e la tua giornata leggera!

Buongiorno! La mia energia di oggi è in modalità “caffè extra grande”!

Buongiorno! Sei fantastico, e non è solo il caffè a farcelo sembrare!

Buongiorno! Ho l’energia di un bradipo… ma il cuore di un leone!

Buongiorno! La piramide alimentare dice: prima il caffè, poi tutto il resto!

Buongiorno! Risate e caffè sono le chiavi per vivere felici!

Buongiorno! La vita è un grande jigsaw puzzle… ma sto cercando un pezzo!

Buongiorno! È un martedì, quindi probabilmente non so cosa sto facendo!

Buongiorno! Spero che oggi sia positivo, o comunque gustoso!

Buongiorno! Svegliarsi è facile. Alzarsi è l’arduo compito!

Buongiorno! Se oggi non riesco a riunire i pezzi, sorgerà il caffè!

Buongiorno! La giornata è come un pancake, basta girarlo per renderlo migliore!

Buongiorno! Per oggi i miei piani sono di non avere piani…

Buongiorno! Vorrei che i naviganti professionisti si prendessero cura di me!

Buongiorno! Chi ha bisogno di impegnarsi quando c’è il caffè?

Buongiorno! Nessuno è perfetto, ma la mia colazione ci si avvicina!

Buongiorno! Il wifi è lento: devo improvvisare un piano B!

Buongiorno! Amo le giornate di lavoro… da casa, in pigiama!

Buongiorno! C’è un reparto nell’ufficio grande che dice “Lavora, non riposarti”?

Buongiorno! Non esiste un problema che non possa essere risolto con un bel dolce!

Buongiorno! Mi piace pensare che non sono in ritardo, sono solo “in anticipo per domani”!

Buongiorno! Non è vero che gli elefanti non dimenticano, solo che sono in vacanza!

Buongiorno! Spero che oggi le cose vadano bene… come il caffè!

Buongiorno! Attenzione: il mio entusiasmo è in modalità ‘sospesa’.

Buongiorno! Oggi spero di trovare un lavoro per il mio entusiasmo!… quando si sveglia!

Buongiorno! Ti sto augurando una giornata più leggera di un soufflé!

Buongiorno! Sorridere è la mia forma preferita di esercizio!

Buongiorno! Ragazzi, non posso oggi, sono in modalità “pavimento del letto”.

Buongiorno! Spero che tu abbia avuto una buona notte… la mia è stata incantevole!

Buongiorno! Se il mondo può sopravvivere senza far nulla, anche io posso!

Buongiorno! Oggi sono determinato: meno pigiama e più energia!

Buongiorno! La mia unica missione oggi è sopravvivere!

Buongiorno! Inizia a ridere… è il modo migliore per sopravvivere alla giornata!

Buongiorno! L’influenza positiva è contagiosa, per favore, condividila!

Buongiorno! A me piace la vita come piacciono le patatine: croccante e salata!

Buongiorno! Non posso rispondere alle domande giuste, sto pensando a un’insalata!

Buongiorno! Ricorda: oggi sarà la giornata giusta per il tuo momento di gloria!

Buongiorno! Non sto procrastinando, sto solo impostando l’ansia!

Buongiorno! Ogni giorno deve avere un dolcetto, altrimenti è incompleto!

Buongiorno! Se sei felice di alzarti, congratulati: sei un genio!

Buongiorno! Ricorda: il caffè è l’unica zuppa che conta a colazione!

Buongiorno! Spero che il tuo umore sia alto quanto il mio livello di caffeina!

Buongiorno! La mia sveglia è più forte di me, ma io non mi arrendo mai!

Buongiorno! Oggi voglio vivere come un avocado: adoro essere creativo!

Buongiorno! Vorrei tanto avere l’energia di un mantide religiosa… o almeno un panda!

Buongiorno! Se la vita è un viaggio, questa mattina preferisco rimanere nel mio letto!

Buongiorno! Ho una grande ambizione: voglio avere successo nel mondo dei sogni!

Buongiorno! Iniziamo questa giornata con un caffè e una risata!

Buongiorno! Sei pronto a conquistare il mondo? O stai ancora decidendo?

Buongiorno! Ricorda: l’unica vera sfida è svegliarsi!

Buongiorno! Oggi, abbi il coraggio di essere te stesso… a letto!

Buongiorno! Una buona risata è la migliore medicina… insieme al caffè!

Spero che queste frasi ti abbiano fatto sorridere e possano portare un po’ di allegria al tuo mattino!