Buongiorno buon venerdì 12 luglio 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Amici, è finalmente arrivato il tanto atteso venerdì 12 luglio! Sapete cosa significa? Che è il giorno perfetto per lasciarsi andare a qualche sciocchezza, senza prendersi troppo sul serio. Perché, diciamocelo, a volte è proprio quello di cui abbiamo bisogno per affrontare la fine della settimana con il sorriso.Per aiutarvi a iniziare questa giornata con il piede giusto (o forse con il piede in bocca, chi lo sa?), ho preparato 100 frasi del buongiorno davvero esilaranti e divertenti. Siate pronti a ridere, a imbarazzarvi e a fare qualche bella figura da raccontare ai vostri amici (o al vostro terapeuta).Queste parole vi accompagneranno lungo tutto il 12 luglio, regalandovi momenti di leggerezza e di puro divertimento. Perché, come diceva qualcuno, “non prendersi troppo sul serio è l’unico modo per essere davvero seri nella vita”.Allora, lasciatevi trasportare da questa ventata di follia e affrontate il venerdì 12 luglio con il sorriso sulle labbra e la voglia di fare qualche bella sciocchezza. Buona lettura e buon divertimento a tutti!





Buongiorno! Svegliati e brilla, è venerdì 12 luglio! Pronto a fare qualche sciocchezza?

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per dimenticarsi di essere adulti responsabili.

Buongiorno! Che questo venerdì 12 luglio sia pieno di risate e momenti imbarazzanti.

Buongiorno! Spero che il tuo venerdì 12 sia così folle da diventare un’ottima storia da raccontare.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “ho fatto cose peggiori”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da ricordare… o forse meglio da dimenticare.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di stupido e divertente.

Buongiorno! Spero che il tuo venerdì 12 sia così folle da farti sembrare un genio.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, giuro!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da raccontare ai tuoi nipoti (o ai tuoi psicologi).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente stupido.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un eroe.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non ho bevuto, ho solo perso l’equilibrio”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da ricordare per le tue prodezze (o disastri).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente imbarazzante.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un genio (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della gravità!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da ricordare per le tue prodezze (o disastri) epici.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente stupido e divertente.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un eroe (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della birra!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da raccontare ai tuoi amici (o al tuo terapeuta).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente imbarazzante.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un genio (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della gravità e della birra!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da ricordare per le tue prodezze (o disastri) epici.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente stupido e divertente.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un eroe (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della birra e della gravità!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da raccontare ai tuoi amici (o al tuo terapeuta).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente imbarazzante.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un genio (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della gravità, della birra e della mia stupidità!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da ricordare per le tue prodezze (o disastri) epici.

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente stupido e divertente.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un eroe (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della birra, della gravità e della mia totale mancanza di coordinazione!”.

Buongiorno! Che questo 12 luglio sia un venerdì da raccontare ai tuoi amici (o al tuo terapeuta).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno perfetto per fare qualcosa di incredibilmente imbarazzante.

Buongiorno! Spero che il tuo 12 luglio sia così folle da farti sembrare un genio (o un pazzo).

Buongiorno! Oggi è venerdì 12, il giorno in cui puoi dire “non l’ho fatto apposta, è stata colpa della gravità, della birra, della mia stupidità e di un buco nero!”.