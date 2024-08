Buongiorno buona domenica 18 agosto 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Oggi il tuo dovere è solo rilassarti… e mangiare!





Domenica: l’unico giorno che può passare in pigiama senza vergogna!

Buongiorno! È domenica: l’occasione perfetta per diventare professionisti del divano!

Domenica: il giorno in cui i cuscini diventano i tuoi migliori amici!

Buongiorno! Oggi è il giorno per abbracciare la pigrizia come una vecchia amica!

Wanda, stai sveglia! La tua pigrizia vuole uscire a fare un giro!

Buongiorno! La sveglia l’hai spenta? Perfetto, la domenica comincia bene!

Domenica: il giorno in cui il tuo letto diventa la tua spiaggia!

Buongiorno! La dieta della domenica: solo caffè e dolci!

Domenica: l’unico giorno in cui puoi dire di avere un “ufficio” in pigiama!

Buongiorno! Oggi dovremmo scrivere un vero e proprio manuale della dolce vita!

Domenica: il giorno ufficiale dei “ma sì, mangiamolo tutto!”

Buongiorno! L’obiettivo di oggi è svegliarsi solo per il brunch!

Domenica: il giorno della settimana che brilla, proprio come il tuo smalto!

Buongiorno! La tua unica responsabilità oggi è scegliere il film da guardare!

Domenica: l’unico giorno in cui posso dire “ci vediamo domani” al mio pigiama!

Buongiorno! Sappi che oggi è vietato lavorare, ma è consentito ridere!

Domenica: un viaggio attraverso le meraviglie del frigorifero!

Buongiorno! Oggi è un giornata perfetta per non lasciarsi disturbare!

Domenica: il giorno perfetto per fingere di essere a “non fare nulla” professionisti!

Buongiorno! Siamo nel “weekend” e possiamo far finta di essere in vacanza!

Domenica: il tempo di darsi un’aggiustata, anche se solo il pigiama!

Buongiorno! Oggi tutti i problemi sono stati annullati… ci sono solo snack!

Domenica: il giorno in cui i tuoi sogni di “un giorno farò” si realizzano… domani!

Buongiorno! Ricorda: l’unico stress consentito oggi è lo stress di scegliere un dolce!

Domenica: la giornata in cui i “poi” diventano “ora” per il cioccolato!

Buongiorno! La domenica è un libro aperto senza sbirciatine!

Domenica: il giorno ufficiale del “tanto io ho sonno”!

Buongiorno! I sogni di oggi sono solo pretesti per un pisolino!

Domenica: il giorno in cui la colazione diventa una festa non ufficiale!

Buongiorno! È domenica: è legalmente consentito prendersi una pausa da tutto!

Domenica: la giornata in cui i tuoi vestiti si lamentano di non essere indossati!

Buongiorno! Oggi conta solo la sorrisi e il profumo di pancake!

Domenica: il giorno della settimana che grida “non ho fretta”!

Buongiorno! La domenica è la mia giustificazione per ignorerare tutto!

Domenica: un’ottima scusa per rimanere al bar a lungo!

Buongiorno! Oggi possiamo tranquillamente ignorare il nostro “dovere” di essere adulti!

Domenica: una “mini-vacanza” senza bisogno di prenotazione!

Buongiorno! La tua missione per oggi è: rilassati e dividi le fette di torta!

Domenica: il giorno per praticare le tue abilità nel lettone!

Buongiorno! È domenica: non ci sono orari, solo buon cibo!

Domenica: un invito a vivere la vita con una pieta dolce!

Buongiorno! La domenica è l’unico giorno permesso per usare “perché sì”.

Domenica: l’unico giorno che ti permette di non avere rimorsi sulle calorie!

Buongiorno! O oggi è un giorno per abbracciare il relax, perfettamente!

Domenica: il giorno in cui il pijama si fa eleganza!

Buongiorno! Non dimenticare: l’unico modo per esser produttivi è essere pigri!

Domenica: l’occasione perfetta per sperimentare il “brunch” da casa!

Buongiorno! Oggi il tuo nome sarà “divano”!

Domenica: il giorno perfetto per fare finta di essere un rinoceronte pigro!

Buongiorno! Oggi abbracciamo la filosofia dello “zero stress”!

Domenica: il giorno in cui gli impegni saltano… musica per le orecchie!

Buongiorno! Oggi la mia unica ambizione è mangiare cioccolato!

Domenica: il giorno in cui la vera avventura è “scoprire il frigo”!

Buongiorno! Non è vero che esiste un tempo per ogni cosa: oggi è tempo di relax!

Domenica: il giorno perfetto per dimenticare tutto e comporre un’ode alle merendine!

Buongiorno! Dì addio alla lista dei “cose da fare” e saluta quella di “cose da mangiare”!

Domenica: un giorno dove “frenesia” e “fretta” non osano avvicinarsi!

Buongiorno! Ogni tanto bisogna darsi delle libertà e oggi siamo autorizzati!

Domenica: il giorno della settimana in cui il tuo GPS dice “fai pure come vuoi”!

Buongiorno! Oggi siamo l’unica ragione per cui l’avanzeremo sul divano!

Domenica: il giorno delle avventure da raccontare al cuscino!

Buongiorno! Non siamo pigri: stiamo solo investendo nel nostro relax!

Domenica: l’unico giorno in cui il nostro unico impegno è la colazione!

Buongiorno! Ricorda: oggi l’unica cosa da fare è sorridere!

Domenica: lasciati trasportare da una dolce e comica disavventura!

Buongiorno! È tempo di rimanere più a lungo sul divano, ma con stile!

Domenica: il giorno in cui fare “niente” è un’arte!

Buongiorno! Oggi il tuo motto è: basta caffeina, dateci dolci!

Domenica: il giorno delle famose “annullamenti dell’agenda”!

Buongiorno! Sei pronto a vivere una giornata ricca di pigrizia e risate?

Domenica: la ricetta perfetta per un weekend indimenticabile!

Buongiorno! Sveliamo a tutti il nostro “Lavoro di Ufficio” sul lettone!

Domenica: il giorno che sapeva di sudore… ora cappuccino e croissant!

Buongiorno! Ricorda: le vere avventure iniziano dal divano!

Domenica: il giorno in cui il tuo frigorifero è un vero e proprio buffet!

Buongiorno! Oggi potresti dover costruire una “fortezza di coperte”!

Domenica: il giorno in cui posso essere tutto e niente allo stesso tempo!

Buongiorno! Facciamo finta che si trovi in un mondo incantato… al ristorante!

Domenica: il giorno perfetto per essere dei “maestri di pigro”

Buongiorno! Metti via l’orologio e goditi la dolce vita domenicale!

Domenica: il giorno in cui possiamo spudoratamente fingere di essere in vacanza!

Buongiorno! Ricordati di coull il sole e spruzzarlo nella tua vita!

Domenica: è il tempo perfetto per una scusa per non fare nulla!

Buongiorno! Ogni dolce sarà condiviso… solo quando tu lo decidi!

Domenica: la giornata nella quale i cuscini parlano e raccontano storie!

Buongiorno! È arrivato il momento di riscoprire il “far niente”!

Domenica: il giorno della conquista delle patatine!

Buongiorno! Spero che abbiate preparato il costume da bagno per una piscina di cioccolato!

Domenica: il giorno in cui ci si può piacevolmente cimentare nella lettura di libri rimanenti!

Buongiorno! Non è domenica finché non ridi di qualcosa!

Domenica: il giorno ideale per scrivere una lettera d’amore al tuo cibo preferito!

Buongiorno! È il momento di provare tutto, a cominciare dall’ammorbidirsi!

Domenica: il giorno per anticipare l’amore… per il tuo gelato preferito!

Buongiorno! non c’è nulla di più bello che una giornata colma di dolci!

Domenica: giorno dell’avventura del cibo: metti alla prova tutto!

Buongiorno! Oggi il mondo è tuo… se il frigorifero è aperto!

Domenica: la tua pigrizia merita un giorno tutto suo, goditelo!

Buongiorno! Ogni domenica ha bisogno di una spruzzata di follia!

Domenica: il mondo è un palcoscenico, prendi il tuo posto nei panni del foro!

