Cairo valuta la vendita del Torino, ma la Red Bull non soddisfa un requisito essenziale

Il gruppo Red Bull sembra orientato a espandere la propria influenza nel panorama calcistico italiano, coinvolgendo il Torino nella sua strategia. Recentemente, Urbano Cairo ha avuto diversi incontri con i rappresentanti del colosso austriaco per discutere della potenziale cessione della società granata.

Urbano Cairo ha aperto un dialogo con interesse riguardo alla possibile cessione del Torino, un’idea che sta prendendo forma dopo un inizio di stagione promettente ma culminato in una caduta di prestazioni, portando a una contestazione attiva da parte dei tifosi. Attualmente, i granata si trovano in una situazione delicata, e la pressione per un cambiamento è palpabile.





Stando a quanto riportato da La Stampa, il presidente del Torino ha avuto tre incontri con emissari di Red Bull nelle scorse settimane. Questi colloqui non si sono limitati alla partnership per il beverage ufficiale, ma sono stati un momento di valutazione per un potenziale coinvolgimento finanziario più profondo, capace di trasformare le fortune del club.

Il Dipanarsi di una Nuova Era per il Torino

L’alleanza con Red Bull, nata dall’accordo come energy drink ufficiale, potrebbe evolvere in qualcosa di più significativo. Si profila la possibilità che la multinazionale austriaca diventi il Main Sponsor del Torino nel 2025, un passo strategico che evidenzierebbe l’intenzione di entrare nel mercato italiano in modo sostanziale. In tal senso, i tentativi di Cairo di coinvolgere la Red Bull non sarebbero solo per una sponsorizzazione temporanea, ma parte di un piano a lungo termine volto a rendere i granata un’altra delle sue società satellite, simile a quelle già avviate a Salisburgo, Lipsia e New York.

La cessione del club non è un’idea campata in aria, ma richiede il soddisfacimento di alcuni requisiti, in particolare la possibilità di avere uno stadio di proprietà. Questa condizione è cruciale per le squadre legate al marchio Red Bull, in quanto permetterebbe di implementare progetti alternativi capaci di sostenere la solidità economica del club. Fortunatamente, la recente apertura da parte del Comune ha aperto la porta a possibilità finora ritenute impossibili.

Inoltre, le recenti scelte nel mercato calcistico, come le cessioni di Buongiorno e Bellanova, potrebbero essere una strategia di Cairo per risanare i conti del Torino, presentando un bilancio più competitivo a Red Bull. Questa manovra è stata accolta con forte disappunto dai tifosi, che vedono il futuro della squadra in discussione, soprattutto considerando l’ipotetica cessione.