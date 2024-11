Cambiamenti su Canale 5: il Grande Fratello salta il sabato, sostituito dallo show de Il Volo per sfidare Ballando con le Stelle

Il Grande Fratello cede il passo nella programmazione di Canale 5, lasciando il sabato sera libero in seguito agli ultimi deludenti risultati d’ascolto. La decisione arriva dopo la pesante sconfitta contro Ballando con le Stelle, il programma di successo di Rai Uno, che continua a dominare gli ascolti del weekend. Il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà quindi in onda sabato 30 novembre, slittando direttamente alla serata di lunedì 2 dicembre, quando occuperà lo spazio inizialmente previsto per La Talpa.





La scelta di rimuovere il Grande Fratello dal sabato è stata ufficializzata dopo un’analisi dei dati Auditel, che hanno confermato la difficoltà del programma nel tenere testa alla concorrenza. Con la stagione in corso di Ballando con le Stelle che registra record di ascolti, Mediaset ha deciso di correre ai ripari, cercando una soluzione più competitiva per la serata del 30 novembre.

Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, il sabato sera di Canale 5 sarà affidato al trio canoro de Il Volo, con la replica dello spettacolo Tutti per Uno – Capolavoro. Lo show, registrato all’Arena di Verona e trasmesso in tre serate lo scorso maggio, aveva raccolto una media del 19% di share, pari a circa 2,7 milioni di spettatori. La speranza di Mediaset è che la performance di Il Volo, che celebra i 15 anni di carriera del trio, possa attrarre un pubblico ampio e arginare il successo del programma di Milly Carlucci.

Nonostante la rimozione dal sabato sera, il Grande Fratello rimane al centro delle strategie di Mediaset. Gli autori sembrano decisi a rilanciare il reality con una serie di novità. Tra queste, è già stato annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa, previsto proprio per la puntata del 2 dicembre. L’obiettivo è quello di ravvivare le dinamiche e recuperare l’interesse degli spettatori, che sembra essersi affievolito nelle ultime settimane.

Parallelamente, iniziano a circolare rumors su possibili cambiamenti alla conduzione del programma. Stando a quanto riportato da fonti come Agent Beast sul social network X, la rete starebbe valutando di affiancare o sostituire Alfonso Signorini con nuovi volti. Tra i nomi più discussi ci sono quello di Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, e dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, che potrebbe essere scelto per attirare un target più giovane. “Entro gennaio 2025 sarà presa una decisione sui cambiamenti alla conduzione,” si legge nelle indiscrezioni. Signorini rimane per ora la scelta principale, ma Toffanin sembra in “pole position” per subentrare.