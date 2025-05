Licata, chi era Gaia Sanfilippo: la 18enne che avrebbe dovuto festeggiare il diploma tra un mese

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Licata, dove ieri, mercoledì 28 maggio, la diciottenne Gaia Sanfilippo ha perso la vita. Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Statale 115 e ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale. La giovane si trovava a bordo di una Smart guidata dal fidanzato diciannovenne. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.





Il ragazzo, sopravvissuto all’impatto, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al trauma center Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni sono state giudicate gravissime: ha riportato numerose fratture e una perforazione polmonare. Attualmente è ricoverato in coma farmacologico, con una prognosi riservata. Nonostante ciò, i medici hanno segnalato lievi miglioramenti nel quadro clinico.

I funerali di Gaia Sanfilippo si svolgeranno domani, venerdì 30 maggio, alle ore 18.00 presso la Chiesa di Sant’Angelo a Licata. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.00, si terrà una veglia funebre nella “Casa Funeraria di Marianello”, sempre nella stessa città.

La tragica notizia della scomparsa di Gaia ha profondamente colpito non solo la comunità di Licata, ma anche quella di Gela, dove la giovane risiedeva. Gaia Sanfilippo era una studentessa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Licata, e avrebbe conseguito il diploma entro un mese.

In un post pubblicato sui social, l’istituto scolastico ha espresso il proprio dolore: “Attonita, incredula, sgomenta la nostra Comunità Scolastica si unisce al dolore della famiglia e della sorellina per l’immatura scomparsa di Gaia Sanfilippo. Oggi è una giornata funesta per tutti noi. Gaia stava concludendo il suo percorso di studi, tra un mese avrebbe conseguito brillantemente il suo diploma”.

L’istituto ha poi aggiunto: “La ricorderemo per il suo sorriso dolce, per la sua gentilezza silenziosa e per quella luce speciale che portava con sé ogni giorno. Gaia era una presenza delicata ma preziosa, capace di lasciare un segno profondo in chiunque le fosse accanto. Ci mancherà immensamente e ci stringiamo con amore alla sua famiglia, custodendo Gaia nel cuore, con la certezza che il suo ricordo continuerà a vivere nei gesti, nei pensieri di tutti noi e nei sogni dei nostri ragazzi e ragazze”.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da amici, conoscenti e associazioni locali. L’Azione Cattolica della parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi di Licata ha scritto sui social: “Ogni volta che una comunità perde un giovane, non perde soltanto una vita. Perde sogni, speranze, freschezza, presente e futuro che ognuno dei nostri ragazzi e ragazze porta ogni giorno con sé. Profondamente addolorati, ci stringiamo alla famiglia di Gaia, scomparsa in un tragico incidente a soli 18 anni”.