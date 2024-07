Camilla Suozzi ancora dispersa, la giovane di 14 anni scriveva al nonno defunto: “Desidero soltanto un tuo abbraccio”

L’appello dell’avvocata Barbara Iannuccelli

Camilla Suozzi, una ragazza di 14 anni scomparsa da Pianoro il 29 giugno, è stata avvistata a Rimini insieme ad alcuni adulti, sollevando preoccupazioni per la sua sicurezza.Sono ormai trascorsi 10 giorni dalla scomparsa di, unadi 14 anni residente a. Nonostante le ricerche in corso, lanon è ancora stata riportata a casa dai suoi genitori, che vivono in apprensione per la sua incolumità. Secondo alcunesarebbe stata avvistata ain compagnia di alcuni, una situazione che desta particolare

Barbara Iannuccelli, avvocata che si occupa di persone scomparse con l’Associazione Penelope, ha pubblicato un appello sulla sua pagina Facebook, sottolineando l’urgenza di ritrovare Camilla e riportarla dalla sua famiglia. Nel post, la legale ha fatto riferimento al legame che la ragazzina aveva con il suo nonno, scomparso qualche anno fa, invitandola a permettere all’amore dei suoi cari di riabbracciarla.

Le segnalazioni e gli avvistamenti

Tutte le segnalazioni ricevute finora indicano che Camilla potrebbe trovarsi in Riviera, e le forze dell’ordine sono state allertate. La prima segnalazione è arrivata dalla zona universitaria di Bologna, vicino alla stazione, dove probabilmente la 14enne ha preso il treno verso la riviera. Nel weekend, Camilla è stata poi avvistata e fotografata su un autobus che dalla Stazione centrale di Rimini porta a Bellaria, in compagnia di un gruppo di adulti.

I ricordi del nonno e l’appello per ritrovare la strada

Nell’appello, la Iannuccelli ha citato alcuni pensieri che Camilla aveva dedicato al suo nonno scomparso, esprimendo il suo amore e il desiderio di un suo abbraccio. Questo legame affettivo sottolinea l’importanza di ritrovare la ragazzina e di aiutarla a ritrovare la sua strada, circondata dall’amore e dal sostegno della sua famiglia.La scomparsa di Camilla Suozzi ha suscitato una forte preoccupazione nella comunità di Pianoro e in tutto il Paese. L’appello lanciato dall’avvocata Iannuccelli e dalle forze dell’ordine mira a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di collaborare per ritrovare la giovane e riportarla a casa sana e salva. Ogni informazione utile può essere fondamentale per rintracciare Camilla e ricostruire il suo percorso, al fine di garantire la sua sicurezza e il suo benessere.