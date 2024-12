Camion cisterna si scontra con un’auto, Elisa Benazzi perde la vita: stava andando al pranzo natalizio aziendale

Una donna di 52 anni, Elisa Benazzi, ha perso la vita in un incidente stradale a Roncoferraro, lungo la provinciale Ostigliese. Coinvolte anche due colleghe e un’autocisterna.





Sabato 21 dicembre, lungo la strada provinciale Ostigliese nel comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 52 anni, Elisa Benazzi. La donna era partita da casa per partecipare al pranzo di Natale organizzato dalla sua azienda, ma il viaggio si è concluso in tragedia a causa di uno scontro frontale con un’autocisterna.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’incidente è avvenuto intorno alle 13, nei pressi di una stazione di servizio situata nella frazione Governolo di Roncoferraro. Elisa Benazzi, residente a Sustinente, aveva appena lasciato la sua abitazione per dirigersi al pranzo aziendale insieme a due colleghe. Le tre donne viaggiavano a bordo di una Mazda, guidata dalla stessa Benazzi.

L’autocisterna, che trasportava GPL, procedeva nella direzione opposta. Stando alle prime indagini, il mezzo pesante avrebbe sbandato inizialmente verso destra, per poi sterzare improvvisamente a sinistra nel tentativo di correggere la traiettoria. Questa manovra avrebbe portato l’autocisterna a invadere la corsia opposta, dove si trovava la Mazda guidata dalla 52enne. L’impatto tra i due veicoli è stato violento, causando il decesso immediato della conducente dell’auto.

La Mazda e l’autocisterna sono finite in un fossato a bordo strada. La macchina della vittima è rimasta parzialmente schiacciata dal peso del camion. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, due automediche e un elisoccorso partito da Brescia, oltre agli agenti della polizia stradale di Mantova.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Elisa Benazzi. Una delle due colleghe che viaggiavano con lei è stata stabilizzata dai medici e trasportata con l’elicottero all’ospedale di Cremona in condizioni gravi. L’altra passeggera è stata invece trasferita all’ospedale di Mantova per accertamenti e controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il conducente dell’autocisterna, un uomo di 49 anni, è rimasto illeso.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. Elisa Benazzi, madre e lavoratrice stimata, era molto conosciuta nel suo paese, Sustinente. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi. “Era una persona solare e sempre pronta ad aiutare gli altri”, ha dichiarato un’amica di famiglia. “Non possiamo credere che non ci sia più”.

Le autorità stanno continuando a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo dell’autocisterna da parte del conducente. La polizia stradale sta esaminando i dati del tachigrafo del camion e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione i fatti.

Un testimone oculare, presente al momento dell’incidente, ha raccontato: “Ho visto l’autocisterna sbandare prima verso destra e poi sterzare bruscamente verso sinistra. L’impatto con l’auto è stato inevitabile”. La testimonianza potrebbe essere cruciale per determinare le responsabilità dell’accaduto.

La sicurezza stradale lungo la provinciale Ostigliese è stata spesso oggetto di discussione tra i residenti della zona. Alcuni abitanti lamentano da tempo il rischio rappresentato dal traffico pesante su questa strada e chiedono interventi per migliorare le condizioni della carreggiata e ridurre il numero di incidenti.