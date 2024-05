Caos in Senato, seduta fermata. Il filmato della baruffa tra senatori durante la valutazione del decreto sul premierato

Altissima tensione in Senato: sfiorata la rissa tra Menia e Croatti durante l’esame del ddl sul premierato





Durante l’esame del ddl sul premierato, l’aula del Senato è stata teatro di momenti di altissima tensione e di una seduta sospesa. Le immagini, che potete vedere nel video qui sotto, mostrano il momento in cui, subito dopo l’incipit dell’intervento del senatore De Cristofaro di Avs, si è quasi arrivati alle mani tra Roberto Menia di Fratelli d’Italia e il collega senatore Marco Croatti del M5S.

È stato necessario l’intervento di altri colleghi e dei commessi di Palazzo Madama, con in testa il questore De Poli, per dividerli. La vice presidente Anna Rossomando ha quindi sospeso la seduta per consentire il ritorno all’ordine. Infine, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sospeso i lavori per un’ora e ha convocato immediatamente la conferenza dei capigruppo. “Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione della Presidenza”, ha reso noto La Russa.

Convocazione dei capigruppo che era stata richiesta già dalle opposizioni che contestano il fatto che nel computo dei tempi contingentati ci siano anche gli interventi sull’ordine dei lavori. Questioni che, fino alla rissa tra Menia e Croatti, erano rimaste di carattere formale e burocratico.

Questo episodio, che ha visto protagonisti due esponenti di spicco della politica italiana, sottolinea ancora una volta quanto il dibattito politico possa diventare acceso e persino violento. La situazione è stata riportata alla calma grazie all’intervento tempestivo dei commessi e dei colleghi senatori, ma resta il segno di una giornata particolarmente tesa.

Le immagini dell’accaduto sono rapidamente diventate virali sui social media, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini e gli analisti politici. Molti si chiedono se episodi del genere possano influenzare negativamente la fiducia nelle istituzioni democratiche.

La conferenza dei capigruppo convocata d’urgenza avrà il compito di analizzare quanto accaduto e prendere eventuali provvedimenti disciplinari. Nel frattempo, il dibattito sul ddl sul premierato continua a essere al centro dell’attenzione politica e mediatica del Paese.