Carmine Diamante, 35 anni, trovato morto a Napoli per folgorazione: lutto nel mondo neomelodico

Tragedia a Castel Volturno: il mondo della musica piange la prematura scomparsa del cantante neomelodico Carmine Diamante, giovane talento di Ponticelli con una carriera promettente.





La comunità musicale campana è in lutto per la tragica morte di Carmine Diamante, un cantante neomelodico di soli 35 anni, originario di Ponticelli, un quartiere della città orientale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’artista è rimasto coinvolto in un grave incidente domestico mentre si trovava nella casa di sua madre a Castel Volturno, località in provincia di Caserta. Sembra che Diamante sia stato folgorato, e nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, giunti sul luogo con un’ambulanza del 118, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita al giovane talentuoso. Queste testimonianze sulle cause della sua morte sono ancora preliminari, e si attende una conferma ufficiale.

Era un artista molto amato, sposato e padre di due bambini, Carmine Diamante era noto per la sua presenza attiva e vivace sui social media, in particolare TikTok e Instagram, dove aveva accumulato un gran numero di seguaci e sostenitori. La notizia della sua morte ha lasciato un segno profondo nei cuori di molti, con una valanga di messaggi di cordoglio e affetto che si sono riversati in queste ore verso la sua famiglia.

“È inconcepibile che un giovane come te possa andarsene – ha dichiarato Pasquale, un fan devoto – ho avuto il privilegio di conoscere Carmine, un ragazzo pieno di vita e con tanti sogni che ora sono svaniti nel nulla. Carmine, adesso farai cantare gli angeli in cielo“.

“Avevi un futuro brillante davanti a te come artista neomelodico – ha aggiunto Ely – la tua vita era solo all’inizio, come marito e come padre. Il dolore che ci lasci è immenso, un dolore che si accumula nel cuore e lo frantuma in mille pezzi… Dobbiamo rimanere forti e continuare a portare avanti il tuo ricordo, affinché chi non ti ha conosciuto possa apprendere chi eri. Sorride sempre lassù e dona forza a chi ti ha voluto bene. Che gli angeli ti accompagnino verso la luce e che tu possa trovare conforto fra le braccia di Dio…”.

L’impatto di questa perdita è palpabile e il vuoto lasciato da Carmine è incommensurabile. La musica neomelodica perde un esponente di spicco, ma il suo lasciato continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amato e nelle note delle sue canzoni. Il suo spirito rimarrà un simbolo di passione e dedizione nella scena musicale campana.