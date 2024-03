Carolyn Smith malattia? Che tipo di tumore l’ha colpita

Carolyn Smith, la stimata giudice di “Ballando con le Stelle”, affronta con un sorriso e una determinazione ferrea la sua battaglia contro il tumore al seno. In una recente e toccante intervista concessa a Francesca Fialdini, la conduttrice di ‘Da noi…a ruota libera’, Smith condivide senza filtri il suo percorso, marcato da alti e bassi, ma sempre intriso di una forza indomita.





La Battaglia Ritrovata

“Questa volta è stato più difficile da accettare”, confessa Carolyn, riferendosi al ritorno della malattia dopo otto anni. Nonostante segua scrupolosamente le indicazioni mediche, l’incertezza sulla chemioterapia durante la scorsa edizione di “Ballando” ha aggiunto ulteriore tensione. Tuttavia, la sua resilienza non le ha permesso di cedere al dubbio: “Ho chiesto solo di posticipare il trattamento, per non interferire con il programma. Nonostante la stanchezza, la mia determinazione ha prevalso”.

Una Voce Contro il Tabù

Carolyn sceglie di raccontarsi pubblicamente per infrangere un tabù persistente in Italia sulla malattia. Cresciuta in una famiglia scozzese aperta al dialogo, anche sui temi più difficili, vede nella sua esperienza un’opportunità per offrire sostegno e ispirazione ad altre donne. “Se voglio piangere, mi isolo, piango un po’, e poi mi rimetto in marcia”, dichiara, illustrando la sua capacità di affrontare il dolore mantenendo la propria dignità e forza.

Un Trio Canino per la Combattente

Mike, Scotty e BB., i tre amati cani di Carolyn, giocano un ruolo cruciale nel suo benessere emotivo, offrendole conforto e compagnia nei momenti di sconforto.

L’Incommensurabile Supporto di Milly Carlucci

Un commovente videomessaggio di Milly Carlucci sottolinea l’intenso legame che unisce le due donne. “Carolyn, tu sei la nostra regina, la nostra imperatrice”, esclama Carlucci, evidenziando il ruolo fondamentale di Smith in “Ballando con le Stelle” e la profonda stima e affetto che lega le due.

Carolyn conclude l’intervista con un messaggio di incoraggiamento per chi affronta la stessa battaglia: “Sono una combattente. Il tumore può nascondersi e riapparire, ma concentrarmi su di esso significa perdere tempo prezioso. Nonostante la stanchezza, i miei cani mi danno forza. Mai vergognarsi della malattia, ma combatterla sempre”.

Il Ritorno della Malattia

In un’intervista a Gente, Carolyn parla apertamente del suo confronto con il tumore, una lotta che prosegue dal 2015. La malattia è ricomparsa, ma la sua risposta è inequivocabile: “Non mi arrendo”. La chemioterapia diventa un appuntamento regolare, un percorso costellato di sfide ma anche di momenti di intima riflessione, dove la musica e l’acqua diventano compagni silenziosi del suo dolore.

L’amicizia con Milly Carlucci emerge come un faro nella tempesta, un sostegno vitale che ha offerto a Smith non solo affetto ma anche un aiuto concreto nel percorso di cura. “Credo nell’amicizia tra donne”, afferma Carlucci, ribadendo l’importanza di questo legame per entrambe.

Carolyn Smith, attraverso la sua testimonianza e la sua battaglia, diventa simbolo di resilienza e speranza, ricordandoci il valore dell’amicizia, della forza interiore e dell’importanza di affrontare ogni sfida con coraggio e ottimismo.

Alcune curiosità che riflettono la sua personalità pubblica, la sua carriera e la sua lotta contro il cancro, basandomi sulle informazioni disponibili fino ad aprile 2023:

Origini: Carolyn Smith è originariamente dalla Scozia, il che ha influenzato la sua personalità diretta e aperta. Carriera iniziale: Prima di diventare una figura nota in Italia, Carolyn ha avuto una carriera internazionale come ballerina professionista. Giudice a “Ballando con le Stelle”: È meglio conosciuta per il suo ruolo di giudice nel programma italiano “Ballando con le Stelle”. Amore per la danza: Carolyn ha iniziato a ballare fin da piccola, dimostrando una passione per la danza che l’ha portata a competere a livelli elevati. Battaglia contro il cancro: Ha combattuto pubblicamente contro il cancro al seno, diventando un simbolo di forza e resilienza. Attivismo: Utilizza la sua piattaforma per sensibilizzare sul cancro al seno e sull’importanza dello screening. Vincitrice di premi: Durante la sua carriera da ballerina, Carolyn ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Poliglotta: Parla fluentemente più lingue, tra cui inglese e italiano, grazie alla sua carriera internazionale e al suo trasferimento in Italia. Amante degli animali: È una grande amante degli animali e spesso condivide sui social media momenti con i suoi cani. Social media: È molto attiva sui social media, dove condivide aspetti della sua vita personale e professionale, nonché messaggi di incoraggiamento per chi sta lottando contro il cancro. Insegnante di danza: Oltre a essere una ballerina e giudice, Carolyn è anche un’insegnante appassionata, trasmettendo la sua conoscenza della danza alle nuove generazioni. Autrice: Ha scritto riguardo alla sua esperienza con il cancro, offrendo ispirazione e speranza a chi affronta sfide simili. Cucina: Ama la cucina e spesso sperimenta con ricette nuove, riflettendo la sua apertura verso diverse culture. Moda: È conosciuta per il suo stile unico, spesso commentato durante le apparizioni televisive. Educazione alla salute: È diventata una voce importante nell’educazione alla salute femminile, enfatizzando l’importanza della prevenzione. Passione per i viaggi: Ama viaggiare e ha esplorato numerosi paesi, arricchendo la sua esperienza di vita e la sua visione del mondo. Resilienza: La sua battaglia contro il cancro ha ispirato molte persone, dimostrando come la resilienza possa portare alla guarigione e alla speranza. Supporto comunitario: Ha ricevuto un ampio supporto dalla comunità di “Ballando con le Stelle” e dai fan in tutto il mondo. Relazioni: Ha costruito relazioni significative nell’industria della danza e dello spettacolo, diventando un punto di riferimento per molti. Visione positiva della vita: Nonostante le sfide affrontate, mantiene una visione positiva della vita, enfatizzando l’importanza di vivere ogni giorno al massimo.