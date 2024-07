Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono separati: il comico e la compagna erano insieme da quasi 20 anni

Checco Zalone e la sua compagna Mariangela Eboli hanno deciso di separarsi. Secondo Dagospia, la crisi tra i due era già evidente da tempo e ora hanno preso la decisione definitiva di prendere strade diverse. Si dice che il comico pugliese abbia già contattato un avvocato a Roma per ufficializzare la separazione.





La coppia era insieme dal 2005, quando Luca Medici – il vero nome di Checco Zalone – fece il suo debutto sul palco di Zelig off, prima di salire su quello di Zelig e conquistare il successo con i suoi film. Anche la compagna ha fatto delle apparizioni nei suoi film, come ad esempio nell’omonima canzone “Cado dalle nubi” e in “Che bella giornata”.

Negli ultimi tempi, i rapporti tra i due, che hanno sempre preferito restare lontani dai riflettori, si sono deteriorati fino ad arrivare alla separazione. La coppia ha due bambine di 7 e 11 anni, ma non si sono mai sposati.