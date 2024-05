Chi è Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli: ”È il mio tutto”

Ecco chi è Alessandro Basile, il compagno e futuro sposo di Rebecca Staffelli, la figlia del corrispondente di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.





Il profilo di Alessandro Basile, compagno di Rebecca Staffelli

Con origini a Taranto dove nasce il 23 novembre 1983, Alessandro Basile si è fatto notare come uno degli apprezzati corteggiatori di Uomini e Donne nell’edizione 2015, dove ha cercato l’amore con Ludovica Valli e Rossella Intellicato. Una volta conseguito il diploma si è spostato a Roma per completare gli studi, laureandosi prima in Marketing, poi in Fashion Management. Successivamente ha trascorso sei mesi a Londra lavorando per la celebre stilista Stella McCartney, per poi fare ritorno in Italia e intraprendere una carriera come DJ. Nel 2018 Alessandro ha cominciato la relazione con Rebecca Staffelli e nel 2020 ha formulato la proposta matrimoniale; si prevede che il matrimonio avverrà nel corso del 2024. Dopo la domanda di Basile, Rebecca aveva scritto sui suoi social:

“Avremo un matrimonio un po’ diverso e dobbiamo pensare alla logistica e all’organizzazione. Non sarà un evento tradizionale, ma sarà molto autentico. Sono talmente felice. Raramente si prova una gioia così forte nella vita. Amo Alessandro, mi fa sentire unica”.

La stessa Rebecca Staffelli, parlando del suo fidanzato, e presto marito, ha condiviso queste parole con Silvia Toffanin su Verissimo:

“Abbiamo una storia di tre anni, qualche tempo fa mi ha fatto una proposta di matrimonio. È il partner della mia vita, il mio migliore amico, il mio braccio destro, il mio manager, è la mia interezza. È un regalo prezioso nella mia vita.”