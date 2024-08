Chi è Anthony Delon il figlio di Alain Delon: Età, carriera, genitori, flirt, figli

Dalla celebre discendenza al complicato rapporto con il padre, esploriamo la vita di Anthony Delon, attore e imprenditore, tra successi professionali e sfide personali.

Anthony Delon è il figlio di uno dei più grandi divi del cinema mondiale, Alain Delon. Fin dall’infanzia, la sua vita è stata segnata da una notorietà senza pari, in parte grazie al suo legame con un padre così influente. Seguendo le orme paterne, ha scelto di intraprendere una carriera da attore, ma la sua esistenza non è stata priva di sfide e controversie. Andiamo a scoprire più informazioni sulla vita professionale e privata di Anthony Delon, così come le sue esperienze formative che lo hanno portato a diventare la persona che è oggi.





Anthony Delon, chi è: età, peso, altezza, biografia

Nome e Cognome: Anthony Delon

Anthony Delon Luogo di nascita: Los Angeles

Data di nascita: 30 settembre 1964

30 settembre 1964 Età: 58 anni

58 anni Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Peso: 82 kg

82 kg Altezza: 1,86 cm

1,86 cm Professione: Attore

Attore Genitori: Nathalie e Alain Delon

Nato a Los Angeles il 30 settembre 1964, Anthony Delon è il frutto dell’unione tra Nathalie e Alain Delon. A soli 4 anni, si trasferisce in Francia dopo il divorzio dei genitori avvenuto poco dopo la sua nascita. Sebbene ufficialmente rimanesse con la madre, Anthony cresce sotto la tutela del suo padrino e della sua madrina, il famoso agente Georges Beaume e la moglie, poiché Nathalie era impegnata nella sua carriera.

La sua infanzia e adolescenza sono caratterizzate da comportamenti ribelli e turbolenti che lo portano a passare più volte attraverso collegi e istituzioni. A 17 anni, decide di abbandonare la scuola e a 14 anni si trasferisce definitivamente a vivere con il padre, Alain, mentre la madre torna negli Stati Uniti.

I problemi con la giustizia

Dopo aver preso la decisione di trasferirsi a Londra per lavorare con la Island Records, Anthony Delon si trova in situazioni difficili. Durante un viaggio in Nigeria nel 1983, viene arrestato per possesso di una pistola automatica e trascorre un mese nel carcere di Bois-d’Arcy. La sua disponibilità a cambiare vita dopo questa esperienza lo porta a lanciarsi nella creazione di una linea di giacche di pelle, che si rivela un grande successo commerciale.

Tuttavia, la sua vita continua a essere segnata da eventi drammatici, come una rissa che porta alla morte di un socio in New York. Decidendo di rimanere nella Grande Mela, Anthony cerca di emergere nel mondo del cinema, pur vivendo sotto l’ombra del suo famoso padre.

Anthony Delon, la carriera: film

A New York, Anthony Delon inizia a guadagnare certo riconoscimento per il suo lavoro attoriale, partecipando a film significativi come Una spina nel cuore e Cronaca di una morte annunciata, pellicola di Francesco Rosi che ha riscosso successo a Cannes e in tutta America Latina. Nonostante l’apprezzamento per le sue performance, Anthony continua a confrontarsi con il peso della fama del padre.

Il suo trampolino di lancio professionale ha luogo nel 1997 con il film La verità sull’amore di Thomas Gilù, dove ottiene uno dei suoi successi più acclamati. Da quel momento, ha continuato a lavorare in televisione e teatro, esplorando vari aspetti del suo talento, e ricercando la sua propria strada artistica.

Anthony Delon, la vita privata: figli e flirt

La vita sentimentale di Anthony è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, con numerosi flirt e relazioni celebri. Tra le più note si segnala quella con Stéphanie di Monaco e una relazione con la collega Valérie Kaprisky, con la quale ha vissuto a New York e ha collaborato professionalmente per un lungo periodo.

Nel giugno 2006, si sposa con Sophie Clerico, un’unione che porta alla nascita di due figli: Lou, nato nel 1996, e Liv, nata nel 2001. Tuttavia, la coppia decide di separarsi nel 2012. Nella sua autobiografia, Le Premier Maillon, Anthony rivela di avere una primogenita, Alyson Le Borges, nata nel 1986 da una relazione precedente con la ballerina francese Marie-Hélène. Nel 2019, inizia una relazione con l’attrice Sveva Alviti, dalla quale si separa nel 2021.

I rapporti con il padre e l’eutanasia

I rapporti tra Anthony e il padre Alain Delon sono sempre stati complicati. Tuttavia, negli ultimi anni, il rapporto si è attenuato, specialmente dopo che Alain ha subito un ictus che ha gravemente compromesso la sua salute. In un’intervista a Verissimo, Anthony ha condiviso dettagli riguardo a questa situazione, menzionando che il padre gli aveva chiesto di aiutarlo a smettere di soffrire nel caso le sue condizioni si aggravassero ulteriormente. Pur affrontando tali discussioni seriamente, Anthony ha rassicurato che attualmente il padre sta bene e le considerazioni sull’eutanasia rimangono un’opzione solo in potenziale futura necessità.

La vita di Anthony Delon si presenta quindi come un mix di successi, sfide e relazioni complesse, intricata dal suo legame con una delle stelle più luminose del cinema mondiale. Mentre continua a navigare nelle acque turbolente del suo passato, Anthony si sforza di costruire la propria identità e il proprio percorso artistico, rendendo omaggio alla sua eredità, pur cercando di spiccare per merito personale.