Chi è Barbara Lombardo: tutto sulla moglie di Totò Schillaci

Barbara Lombardo, età, carriera e curiosità

Barbara Lombardo, moglie dell’ex calciatore Totò Schillaci, si prepara a vivere una nuova entusiasmante avventura nel programma Pechino Express 2023, in onda su Sky e Now a partire da giovedì 9 marzo. Questo reality show mette in luce non solo le sfide che i concorrenti devono affrontare ma anche le relazioni tra di loro. Barbara e Totò, una delle coppie in gara, porteranno il loro amore e la loro storia personale in questa esperienza unica.





Mentre la vita di Barbara è stata tradizionalmente lontana dai riflettori, è chiaro che le dinamiche del loro matrimonio con Totò, uno dei calciatori più riconosciuti del panorama italiano, saranno sotto i riflettori in questo programma. Le informazioni riguardanti Barbara Lombardo sono limitate, poiché ha sempre scelto di mantenere un profilo basso. Non sono disponibili dettagli specifici sulla sua età o sulla sua data di nascita completa, ma è noto che è originaria di Palermo.

Dal punto di vista professionale, Barbara ha avuto nel passato una carriera come modella. Ha partecipato a concorsi di bellezza, incluso “Miss Italia”, ma ha optato per una carriera molto diversa, trovando la sua realizzazione nell’ambito sanitario. Attualmente, è una stimata odontotecnica e gestisce, insieme al marito, anche un centro sportivo. Questa scelta di vita mostra la sua determinazione a costruire un futuro solido, oltre il mondo della moda.

Nonostante sia sposata con una figura così iconica del calcio italiano, Barbara è nota per la sua riservatezza. La sua vita privata è avvolta nel mistero e raramente condivide dettagli sui social media, rendendo difficile raccogliere informazioni sulla sua storia personale e professionale. Tuttavia, emerge una passione per l’avventura, che la spinge a partecipare a “Pechino Express” insieme a Totò. Sarà affascinante vedere come si comportano sia come coppia sia come concorrenti in questo contesto.

Nel corso della nuova edizione di Pechino Express, Barbara e Totò affronteranno una serie di sfide e prove impegnative, esplorando culture e luoghi nuovi e sconosciuti, con l’obiettivo di raggiungere l’ultima tappa in Cambogia. La loro partecipazione rappresenta un modo per unire le loro esperienze, mostrando la loro affinità e la forza della loro relazione.

Barbara Lombardo vita privata: il matrimonio con Totò Schillaci

La vita di Barbara Lombardo è essenzialmente intrecciata con quella di Totò Schillaci. L’ex calciatore, che aveva recentemente chiuso una storia con Rita Bonaccorso, ha trovato in Barbara un nuovo inizio, nonostante avesse deciso di allontanarsi dall’amore. La loro storia è cominciata con una forte amicizia, che si è evoluta nel tempo in un rapporto solido e stabile, capace di resistere alla prova del tempo.

Dopo aver iniziato a convivere, la coppia si è sposata in una cerimonia intima a Palermo nel 2012, in una villa elegante situata nella Piana dei Colli, circondati solo da pochi amici e familiari stretti. Attraverso le parole di Totò, si evince quanto sia profondo l’amore per Barbara: durante un’intervista a “Vieni da me”, infatti, ha espresso la sua ammirazione e gratitudine nei suoi confronti, definendola la donna giusta per lui. Questo legame è preso come esempio di unione e supporto reciproco, fondamentale nel mondo dello sport e oltre.

Tuttora, nonostante la fama di Totò, la coppia si muove con una certa discrezione, mostrando una rara sintonia. La partecipazione a “Pechino Express” è quindi una scelta coraggiosa, che porta alla luce non solo le sfide esterne che dovranno affrontare, ma anche la loro complicità e amore, che potrebbero ispirare molte persone e rappresentare un modello positivo in un contesto televisivo che spesso enfatizza la competizione.