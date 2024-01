Chi è Brigitta Boccoli: marito Stefano Nones Orfei e figlio di Moira

Nel vasto panorama dello spettacolo italiano, Brigitta Boccoli è una figura che ha lasciato un segno indelebile. Nata nel 1972, questa talentuosa donna è la sorella minore di Benedicta Boccoli ed è stata una delle showgirl più amate e discusse della televisione italiana negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta. Ma chi è veramente Brigitta Boccoli al di là delle luci della ribalta?

Una Vita Intrecciata all’Arte Circense

Oltre alla sua carriera nell’intrattenimento, Brigitta è anche conosciuta come la moglie di Stefano Nones Orfei, figlio di Moira Orfei, una leggendaria figura del mondo circense. Stefano è un domatore di leoni e un artista circense, e per amore del marito, Brigitta ha abbracciato anche lei l’arte circense. Il loro matrimonio ha prodotto due figli: Manfredi, nato nel 2008, e Brando, nato nel 2019. La loro storia d’amore ha avuto inizio durante il programma televisivo “Reality Circus.”

Un Curriculum Artistico Eclettico

La carriera di Brigitta Boccoli non si limita alla televisione e al circo. Ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 1982, nel film “Manhattan Baby” diretto da Lucio Fulci. Negli anni successivi, è stata protagonista di film come “La ragazza dei lillà” e “Com’è dura l’avventura,” entrambi diretti da Flavio Mogherini. Nel 1991, ha recitato in “Nostalgia di un piccolo grande amore,” diretto da Antonio Bonifacio. Brigitta è apparsa anche in “Gli angeli di Borsellino,” diretto da Rocco Cesareo, e ha lavorato con Carlo Vanzina nel film “Olè.”





Una Presenza Nelle Fiction Televisive

La versatilità di Brigitta si estende anche al mondo delle fiction televisive. Ha recitato in serie come “Ricominciare” nel 2000 e in 13 episodi di “Una donna per amico” l’anno successivo. È entrata a far parte del cast di “Cuori rubati” e ha partecipato a un episodio di “Don Matteo.” In televisione, è diventata nota come valletta per ben quattro anni di “Domenica In” e ha presentato vari programmi, inclusa l’edizione di “Reality Circus” nel 2006.

Esperienza Musicale

Brigitta Boccoli ha anche avuto un breve passaggio nel mondo della musica. Ha interpretato il brano “Stella,” cantato insieme a sua sorella Benedicta Boccoli. La canzone, scritta da Jovanotti e prodotta da Claudio Cecchetto, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1989, sebbene senza ottenere un successo eclatante.

L’eredità di Moira Orfei: Vendere i Gioielli del Circo

Dopo la scomparsa di Moira Orfei, sia il figlio Stefano che la moglie Brigitta Boccoli si sono trovati a gestire l’eredità circense della leggendaria artista. La decisione di vendere i gioielli del circo per sostenere il circo stesso e le famiglie dei lavoratori era stata presa già da Moira Orfei alcuni anni prima. Questa scelta, anche se dolorosa, era stata fatta per mantenere vivo il circo, che rappresenta una parte importante della cultura italiana.

La decisione di mantenere gli animali del circo è stata altrettanto significativa, poiché Moira li amava profondamente e voleva assicurarsi che fossero curati e trattati con amore. Stefano e Brigitta hanno ora preso in mano questa eredità, affrontando le sfide di un settore dello spettacolo che sta lottando per sopravvivere in tempi difficili. Mantenere i lavoratori e le loro famiglie richiede uno sforzo considerevole, e il circo sta facendo del suo meglio per superare questa difficile situazione.