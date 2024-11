Chi è Claudio Fasulo, manager Rai e membro della giuria di Sanremo Giovani

Dirigente di punta di casa Rai, Claudio Fasulo è da diversi anni una delle menti di Sanremo a livello creativo ma, soprattutto, decisionale. Un professionista di grande esperienza, con un passato anche da autore e conduttore televisivo, chiamato nel 2024 a vestire il ruolo di giurato nel talent Sanremo Giovani, per decretare chi saranno gli artisti che si sfideranno tra le Nuove Proposte sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.





Claudio Fasulo: la biografia

Claudio Fasulo è nato a Bologna il 3 settembre 1961 sotto il segno della Vergine. Sulla sua biografia non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo chi siano i suoi genitori, né se abbia fratelli e sorelle, anche perché sui social preferisce mantenere nascosta la sua vita privata.

cartello stradale Sanremo

Claudio Fasulo: la carriera

Il suo percorso professionale all’interno dei media è cominciato come deejay presso un’emittente radiofonica privata nel 1981. Per otto anni circa si occupa di radiofonia, lavorando in diversi contesti, anche come animatore e direttore artistico.

La svolta avviene nel 1989, anno in cui inizia a lavorare per la Rai, inizialmente in qualità di consulente artistico e poi di autore di programmi come Castrocaro ed Europa Europa. Durante gli anni Novanta diventa uno degli autori di punta di casa Rai, al lavoro anche per programmi come Miss Italia, i David di Donatello e Domenica In.

Nel 1999 diventa una delle firme degli spettacoli dei massimi showman del servizio pubblico, da Adriano Celentano a Gianni Morandi, passando per Giorgio Panariello e Fiorello. Contemporaneamente, lavora a trasmissioni condotte da Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Raffaella Carrà e molti altri ancora.

Nel settembre 2013 fa quindi il grande salto e viene promosso a dirigente Rai, in particolarità diventando responsabile dell’unità organizzativa Intrattenimento 2. Dal luglio 2017 è vice direttore dell’unità organizzativa Intrattenimento 1, e dal febbraio 2022 diventa Responsabile dell’unità organizzativa Prime Time 1 della Direzione Intrattenimento Prime Time, sempre in qualità di vice direttore.

Grazie a queste continue promozioni entra in pianta stabile nel board degli organizzatori del programma di punta di casa Rai, il Festival di Sanremo, partecipando attivamente alle edizioni di Amadeus e del suo erede Carlo Conti.

Nonostante non sia quindi un personaggio mediaticamente molto conosciuto dagli spettatori, Fasulo è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto, e anche piuttosto appagante. Stando ai dati pubblicati dal sito ufficiale della Rai, nel 2023 ha percepito una retribuzione annua di 229.651 euro, di cui 223mila euro di retribuzione fissa. Non sappiamo però a quanto ammonti il suo patrimonio.

La vita privata

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio. Non sappiamo se sia sposato o abbia dei figli, in quanto Fasulo per tutta la sua vita è riuscito a tenere lontano dai riflettori la sua sfera familiare. Anche per quanto riguarda la sua residenza non abbiamo informazioni. Per motivi di lavoro potrebbe però vivere a Roma.

4 curiosità su Claudio Fasulo

– Ha una laurea in Economia e Commercio.

– Per il varietà radiofonico Una domenica mondiale ha curato le domande del quiz agli ospiti musicali.

– Ha una passione per il basket.

– Sui social network Claudio Fasulo ha un account privato su Instagram e un profilo su Facebook.