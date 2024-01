Chi è Eleonora Buratto: Voce e Impegno per le Donne nell’Opera

Eleonora Buratto, una delle soprano più richieste nel mondo dell’opera, ha conquistato i palcoscenici internazionali grazie al suo straordinario talento. A 41 anni, questa artista mantovana ha costruito la sua carriera con una dedizione e una sensibilità straordinarie, diventando una figura di riferimento nel panorama operistico.

Con una tecnica vocale impeccabile e un innato senso della recitazione, Eleonora Buratto è stata applaudita in una varietà di ruoli, dimostrando una versatilità eccezionale. Dal suo debutto nel 2009, ha interpretato personaggi come Creusa in “Demofoonte,” Norina in “Don Pasquale,” Corinna in “Il viaggio a Reims,” Fiordiligi in “Così fan tutte,” Elvira in “Ernani,” e Desdemona in “Otello.”

Antonia in “Les Contes d’Hoffman”





Nel marzo scorso, Eleonora Buratto ha affrontato il ruolo di Antonia in “Les Contes d’Hoffman” di Jacques Offenbach al Teatro alla Scala, con la regia di Davide Livermore e la direzione musicale di Frédéric Chaslin. Questo ruolo ha un significato particolare per lei, poiché Antonia è un personaggio con il quale si sente profondamente in sintonia. La scena in cui Antonia sente la voce di sua madre ha toccato il cuore di Eleonora, che ha perso sua madre e ha cercato di rendere quel momento il più autentico possibile.

Eleonora ha commentato: “Sì, per la prima volta ho interpretato una tematica che mi tocca veramente da vicino. Le altre figure femminili hanno con me più affinità artistiche che personali.”

L’Impatto di Madama Butterfly

Un altro ruolo che ha avuto un profondo impatto sulla carriera di Eleonora Buratto è stato quello di Cio-Cio-San in “Madama Butterfly.” Questo personaggio ha richiesto una profonda interpretazione, poiché Cio-Cio-San è una giovane ragazza ingenua che si trova ad affrontare una dolorosa realtà. Eleonora ha dovuto catturare la trasformazione del personaggio nel corso dell’opera, dimostrando una grande versatilità nel canto e nell’interpretazione.

Incontri Significativi e Il Maestro Muti

Eleonora Buratto ha avuto la fortuna di incontrare persone che hanno sostenuto la sua carriera sin dall’inizio, a cominciare dalla sua famiglia. Inoltre, il maestro Muti è stato fondamentale nel suo percorso artistico. È stato lui a introdurla al repertorio lirico puro, aprendo nuove opportunità nella sua carriera.

La Programmazione Musicale in Italia

Riguardo alla programmazione musicale nei teatri italiani, Eleonora riconosce che spesso si resta ancorati al repertorio tradizionale e si esita ad abbracciare l’opera contemporanea. Al contrario, teatri internazionali come il Metropolitan Opera di New York hanno più spesso opere contemporanee in cartellone.

Impegno Sociale e Il Butterfly Gala

Eleonora Buratto è anche una figura impegnata socialmente. Dal 2015, sostiene la causa dei bambini affetti da epidermolisi bollosa ed è testimonial dell’associazione Debra Südtirol – Alto Adige. Ha organizzato il Butterfly Gala, un evento benefico a favore dei “bambini farfalla,” e spera che questa iniziativa possa diventare una ricorrenza annuale.

Donne nell’Opera e la Condizione delle Donne Oggi

Infine, parlando della rappresentazione delle donne nell’opera, Eleonora sottolinea che molte storie di femminicidio sono presenti in questo mondo. La sua interpretazione di Desdemona nell’Otello al Rossini Opera Festival 2022, ad esempio, ha affrontato il tema del femminicidio. Eleonora ritiene che queste regie possano sensibilizzare e far riflettere il pubblico, ma sottolinea anche l’importanza di lavorare sulla consapevolezza e la responsabilità degli uomini nella società.

Eleonora Buratto è non solo una voce straordinaria nell’opera, ma anche una figura empatica e impegnata che cerca di fare la differenza nel mondo attraverso la sua musica e il suo impegno sociale. La sua carriera continua a crescere, e il suo impatto nella comunità è destinato a essere duraturo.