Chi è Eugenio Grimaldi

Eugenio Grimaldi, supposto nuovo interesse sentimentale di Francesca Chillemi, fino al 2020 era sposato con Veronica Resca, con la quale ha avuto tre figli. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’imprenditore marittimo napoletano ha rivelato di convivere con una malattia, un tumore noto come Linfoma di Hodgkin, diagnosticatogli all’età di 31 anni. Tuttavia, Eugenio Grimaldi non ha esplicitamente dichiarato se si fosse separato dalla moglie Veronica. Ha descritto la sua lotta contro il cancro utilizzando la frase: “E grazie a un team affiatato riesco a gestire lavoro, famiglia e sport”.





Per approfondire questa curiosità, nell’intervista a Cavallo Magazine del novembre 2018, Eugenio Grimaldi ha parlato della moglie Veronica Resca e dei loro tre figli. Ha descritto Resca come una donna eccezionale che è stata al suo fianco durante le fasi più difficili della malattia, dichiarando di essersi innamorato ancora di più di lei in quel periodo. Sono trascorsi sei anni da quelle dichiarazioni, ma essendo una famiglia molto riservata, non sono emerse notizie né di conferma né di smentita di una loro eventuale separazione.

Secondo altre informazioni rilasciate dall’imprenditore marittimo, Veronica Resca ha lasciato Milano, probabilmente sua città d’origine, per trasferirsi a Napoli a fianco del marito. Nel 2014, Resca faceva parte del team che gestiva e curava Womone, un cavallo di loro proprietà montato da Grimaldi stesso che ha vinto una competizione a Madrid.

Intanto, il gossip impazza intorno a Francesca Chillemi. Pare che l’attrice sia legata sentimentalmente a Eugenio Grimaldi, mentre la sua relazione con Stefano Rosso è al centro di voci contrastanti. Se da una parte il settimanale Chi ha parlato di una crisi tra Chillemi e Rosso che stanno cercando di risolvere per il bene della loro figlia Rania di 6 anni, dall’altra, la gossip creator Deianira Marzano ha insinuato che Chillemi abbia già iniziato una relazione con Grimaldi.

L’indizio di questa nuova relazione sarebbe anche l’assenza di Francesca Chillemi al compleanno del suocero Renzo Rosso, testimonianza che la sua relazione con Stefano Rosso potrebbe essere giunta al capolinea.

Chi è Eugenio Grimaldi

Eugenio Grimaldi è un nome noto nell’ambito dell’imprenditoria marittima. Nato a Napoli sotto il segno della Bilancia, ha 38 anni (secondo un portale dedicato all’equitazione) ed è laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II di Napoli. Vive ancora nella città partenopea e fa parte della famosa famiglia Grimaldi, nota per il loro impero marittimo, dove ricopre il ruolo di executive manager.

Oltre a essere fratello di Guido Grimaldi, Eugenio è anche un grande appassionato di equitazione. Questa passione lo contraddistingue e lo ha portato a partecipare a diverse competizioni, gestendo con abilità la sua vita professionale e personale nonostante le difficoltà causate dalla malattia. Negli anni ha dimostrato resistenza e forza, caratteristiche che sembra condividere anche con la nuova protagonista della sua vita, Francesca Chillemi.

Le voci di un colpo di fulmine tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi continuano a circolare, alimentate dai social media e dalle indiscrezioni. Se queste voci si riveleranno vere, sicuramente apparirà ulteriore conferma nei prossimi mesi, aggiungendo un ulteriore tassello alla già complessa vita sentimentale di entrambe le persone coinvolte.