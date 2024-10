Chi è Gulia Manfrini, l’influencer deceduta colpita da un pesce spada mentre surfa: “È tutto così incredibile”

È tutto così assurdo. Questo è solo uno dei tanti messaggi lasciati da amici e curiosi sul profilo Instagram di Giulia Manfrini, l’influencer di 36 anni morta venerdì in Indonesia dopo essere stata colpita da un pesce spada mentre surfa. È una notizia scioccante che ha lasciato tutti senza parole.





Nata nel 1988, Giulia Manfrini era originaria di Venaria Reale, in Piemonte, dove vivono ancora i suoi genitori. Recentemente si era trasferita in Portogallo per allenarsi con le onde più alte d’Europa. Il surf era la sua passione ed era diventato anche il suo lavoro.

Dopo un infortunio mentre surfava, Giulia aveva fondato un’agenzia di viaggi, Awave Travel. Durante l’incidente, si era colpita contro una barriera corallina, tagliandosi il tendine del quadricipite, il che l’aveva costretta a fermarsi per un po’.

Giulia Manfrini era anche una grande appassionata di sport. Prima di dedicarsi al surf, aveva iniziato a sciare all’età di quattro anni. Nel 2006/07 aveva vinto la Coppa Italia di snowboardcross per le giovani femminile e il Campionato Regionale di slalom, partecipando l’anno successivo alla Coppa Europa. Aveva ottenuto importanti risultati anche nel Big Air di snowboard, diventando campionessa italiana.

Nei prossimi giorni, il corpo di Giulia dovrebbe tornare in Italia. È morta dopo essere stata colpita da un pesce spada alle Isole Mentawai, in Indonesia, nell’Oceano Pacifico. Il decesso è avvenuto al Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove era stata portata da due persone, pare anch’esse turisti, che le hanno prestato i primi soccorsi. Ma la ferita al petto era troppo profonda e, dopo qualche ora, il suo cuore ha smesso di battere.