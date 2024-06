Chi è il marito di Gaia Bermani Amaral il regista Rocco Ricciardulli: Unione suggellata tra i riflettori

La celebre attrice e modella Gaia Bermani Amaral ha detto sì al regista Rocco Ricciardulli, condividendo il lieto evento attraverso un’esclusiva galleria su Instagram. La coppia, che negli anni ha coltivato sia un legame affettivo che una collaborazione professionale, si è unita in matrimonio in una cerimonia civile tenutasi nella suggestiva cornice di Villa Litta Modignani, Milano. Il “sì” di questa coppia trasversale alle generazioni, lei bella quarantatreenne di origini italo-brasiliane, lui esperto settantenne alle spalle tanti set cinematografici, segnala un momento di alta celebrazione sia nella loro vita privata che in quella pubblica.





Gaia Bermani Amaral sposa in verde

Contrariamente alle tradizionali scelte nuziali, Gaia ha optato per un singolare abito da sposa di color verde scuro. Questa scelta stilistica unica si è estesa fino alla mantiglia di pizzo che ornava il suo capo, mentre l’abito, dalle linee pure e minimal, rifletteva una eleganza senza tempo. Rocco, al suo fianco, appariva in un impeccabile completo giacca e cravatta blu, contrastato in maniera originale da un paio di sneakers bianche. La condivisione di queste immagini sui social non ha tardato a suscitare un’ondata di calore e affetto da amici, fan ed estimatori.

L’album di nozze social

La Bermani Amaral non ha perso l’occasione di far partecipi i suoi follower del giorno più bello della sua vita, pubblicando foto e video del matrimonio. Tra le immagini più toccanti, quelle che immortalano lo scambio delle fedi e il tenero bacio tra i novelli sposi. «Finalmente sposi», ha scritto Gaia, evidenziando la gioia di condividere con il mondo il frutto del loro amore.

Gli auguri degli amici vip

Il matrimonio ha naturalmente catturato l’attenzione e i messaggi di auguri da parte del mondo dello spettacolo e non solo. Celebrità come Justine Mattera, Nina Zilli e Caterina Balivo hanno espresso le loro congratulazioni ai novelli sposi, segno della stima e affetto che circonda la coppia. Un interesse che rispecchia la curiosità e l’affetto che i follower hanno sempre mostrato nei confronti di Gaia e Rocco.

Chi è Gaia Bermani Amaral: la carriera

Da ragazza simbolo dell’adv pubblicitario a volto noto della televisione e del cinema italiano, la carriera di Gaia Bermani Amaral è un’ascesa continua. Nata a San Paolo, Brasile, l’attrice ha esordito sul piccolo schermo all’inizio degli anni 2000, diventando presto un volto familiare al pubblico italiano. La sua filmografia spazia da produzioni televisive a pellicole cinematografiche di rilievo, tra cui l’evocativo “L’ultimo Paradiso”, sotto la regia del marito Rocco Ricciardulli. Quest’ultimo lavoro non solo ha riaffermato il suo talento come attrice ma ha anche testimoniato la solidità della loro sinergia lavorativa e sentimentale.

La decisione di Gaia di condividere il momento del matrimonio su Instagram con sguardo complice e parole amorevoli verso il suo compagno, ora marito, sottolinea una moderna fiaba sentimentale che affascina e ispira. Una storia d’amore che, fra alti e bassi, ha trovato il suo epilogo in una celebrazione intima e personalissima, rimarcando l’importanza di condividere i momenti felici con il mondo intero.