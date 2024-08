Chi è Lorenzo Papa, il ventenne tragicamente coinvolto nell’incidente avvenuto a Giuliano di Roma

È stato identificato il giovane deceduto in un tragico incidente avvenuto all’alba di oggi sulla strada regionale Monti Lepini, nei pressi di Giuliano di Roma. La vittima è Lorenzo Papa, nato a Frosinone e residente nella zona di Maniano, nella periferia del capoluogo ciociaro. Purtroppo, Lorenzo avrebbe dovuto festeggiare il suo 21° compleanno il prossimo 5 ottobre.





Chi era Lorenzo Papa

Il giovane si trovava al volante di una Peugeot e, a bordo, c’era un amico di 20 anni. Secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, i due stavano facendo ritorno a casa dopo aver partecipato a una festa. Lorenzo era ben noto e rispettato nella sua comunità, in quanto lavorava nel settore edilizio. La famiglia ha preso contatto con l’avvocato Alessandro Petricca per affrontare la situazione legale. La salma di Lorenzo è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria per i dovuti accertamenti.

La dinamica del tragico incidente

Nel corso delle prime ore di oggi, intorno alle 5, la Peugeot di Lorenzo si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda guidata da un trentenne di Ceprano. Quest’ultimo veicolo proveniva dalla direzione opposta, il che ha causato un impatto violento tra le due auto, avvenuto all’altezza di Giuliano di Roma.

Nonostante un tempestivo intervento, Lorenzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale tramite eliambulanza, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. Il suo amico, che viaggiava con lui, ha riportato ferite gravi ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Anche il 30enne alla guida della Panda ha subito lesioni gravi; inizialmente portato allo Spaziani, è stato successivamente trasferito al policlinico Gemelli di Roma, dove attualmente si trova in condizioni critiche.

La comunità di Frosinone è in lutto per la tragica perdita di Lorenzo Papa, un giovane promettente che aveva tutta la vita davanti. Le indagini sul incidente sono in corso per chiarire le modalità che hanno portato a questa tragica situazione.