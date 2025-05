Dall’età di 65 anni, con quale frequenza dovresti fare la doccia

Dai 65 anni in poi, quanto spesso dovresti fare la doccia (e perché lavarsi troppo può essere dannoso per la salute)





A partire da una certa età, è importante riflettere con attenzione sulle azioni quotidiane. Una delle più semplici — fare la doccia — potrebbe in realtà indebolire la tua pelle senza che tu te ne accorga. E se ti dicessimo che dopo i 65 anni non dovresti fare la doccia tutti i giorni? Può sembrare incredibile, ma è un consiglio valutato da esperti.

Perché la pelle cambia con l’età

Col passare del tempo, la nostra pelle perde alcune delle sue capacità naturali. Collagene, elastina e sebo, fondamentali per mantenere la pelle soda, elastica e protetta, si riducono. Immagina la barriera cutanea come lo scudo di un cavaliere: con gli anni, diventa più sottile e fragile. Inoltre, inquinamento, freddo e sostanze chimiche penetrano più facilmente. Fare la doccia troppo spesso può aggravare questa situazione.

Troppi lavaggi, pelle che si secca davvero

Fare la doccia è piacevole e rinvigorente, ma acqua troppo calda e prodotti aggressivi eliminano non solo lo sporco, ma anche il film protettivo naturale della pelle. Nelle persone sopra i 65 anni, questo può causare arrossamenti, tensione cutanea, prurito e piccole infezioni. Inoltre, lavarsi troppo spesso altera il microbioma cutaneo, la flora invisibile che aiuta a combattere i microbi.

La frequenza ideale: 2 o 3 docce a settimana

Gli esperti concordano: per la pelle matura è meglio limitarsi a 2 o 3 docce a settimana. È sufficiente per mantenersi puliti senza compromettere l’idratazione naturale della pelle. Questo approccio, già adottato in ambito medico, aiuta a mantenere una buona igiene senza danneggiare l’epidermide.

Le giuste abitudini sotto la doccia

Temperatura moderata, mai troppo calda.

Saponi delicati o gel doccia senza sapone, formulati per pelli sensibili.

Durata breve della doccia, circa 5 minuti.

Asciugarsi tamponando, senza strofinare.

Idratare la pelle dopo ogni doccia con una buona crema nutriente.

In conclusione:

Prendersi cura della pelle significa prendersi cura di sé. Dopo i 65 anni, la pelle ha bisogno di delicatezza, attenzione e protezione. Modificare la routine di igiene non vuol dire rinunciare alla pulizia, ma capire di cosa ha davvero bisogno il nostro corpo.